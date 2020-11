Video viral: Bad Bunny confirma que no se retira de la música

Redacción.

Bad Bunny el artista más exitoso de los últimos años confirmó en una entrevista que no se va a retirar de la música, acabando con las especulaciones que se habían creado hace unos días.

El artista puertorriqueño que lanzó este jueves su más reciente álbum discográfico “El último tour del mundo” habló con ‘Molusco Tv'. Asimismo, fue tajante al decir que no se va a retirar. “Muchacho cómo me voy a retirar, si por decir Bugatti y Yo Visto Así me van a depositar 20 millones”.

Aquí el video viral

La noticia fue recibida de buena manera por sus millones de fanáticos alrededor del mundo, aunque Benito desveló que si había pensado alejarse de la música, pero el encierro obligado por la pandemia lo hizo cambiar de opinión.

“Realmente cuando lo dije, esa barra que me retiro como Miguel Coto, era cuando estaba terminando YHLQMDLG. Cuando yo lo dije fue en serio, estaba harto del trabajo, estaba cansado. Pero viene el covid, cuatro meses encerrados me bastaron para pensar yo no quiero estar aquí encerrado”, expresó el cantante.

Hasta el momento su más reciente álbum ya está acaparando los primeros lugares en las principales plataformas digitales. Bad Bunny demuestra una vez más que sigue siendo el rey de la música urbana en la actualidad.