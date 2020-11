Video viral: mujer se arrodilla y le ruega a su ex para que regresen

Redacción.

Un insólito video viral -que ya es tendencia en varias redes sociales- muestra el momento en el que una jovencita intenta convencer a su expareja sentimental de retomar su relación. Todo esto ante la mirada de la novia actual.

En las imágenes se observa al joven caminando de la mano junto a su pareja actual; en ese momento aparece la ex y empieza el espectáculo en plena vía pública. Los hechos ocurrieron en una ciudad de México.

Aquí el video viral







En el clip se puede escuchar cómo el hombre le pide a su ex que entienda que ya no quiere nada con ella; "no voy a regresar contigo", exclama. Por su parte los curiosos que estaban grabando le decían a la muchacha que lo dejara.

Finalmente y luego de varios minutos la mujer queda de rodillas en la calle mientras él se va de la mano de su nueva novia.