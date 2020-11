Video viral: conductor transmite en vivo su propia muerte tras chocar a toda velocidad

Redacción.

Un dramático video viral muestra el momento en el que un hombre pierde la vida en un fatal accidente. Los hechos ocurrieron en la carretera Tecate-Mexicali, México.

En las impactantes imágenes que fueron transmitidas en Facebook, se observa al sujeto conduciendo a más de 180km/h durante un día lluvioso.

Aquí el video viral

El vehículo se estrelló contra una formación rocosa, arrebatándole la vida de inmediato al conductor mientras que su copiloto fue trasladado a un hospital.

Usuarios en redes sociales detectaron que justo en el momento del impacto se escucha un fragmento de un corrido que dice: "No me quise ir solo de este mundo, me acompañaron 2 gallos también".