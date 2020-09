Video viral: novia de Vicente Fernández Jr le perrea a su amado y recibe fuertes críticas

Redacción.

Vicente Fernández Jr, hijo de Vicente Fernández, y su novia, la ‘Kim Karashian mexicana', Mariana González Padilla, están disfrutando al máximo su relación amorosa y lo comparten con sus seguidores



A través de su Instagram, la modelo compartió imágenes y videos virales en los que presumen de su amor y lo felices que se encuentran. De hecho, en unos de los clips se ve el atrevido baile que le hizo en el elevador.

Aquí el video viral

Esta publicación ha generado un sinfín de comentarios en redes sociales, los cuales tachan de ridículo al hijo de Vicente Fernández y de vulgar a la modelo.

“Jajajaja viejo ridiculo no se da cuenta que las caricias de la tipa tienen precio y no es precisamente el amor ?”, Por favor, viejo rabo verde con una vulgar”, son algunos de los comentarios. Pablo Montero no se resistió y también dio su opinión: “tremendo….”, escribió el cantante.

A Mariana al parecer poco le importan los comentarios de la gente y no ha respondido a ninguno. La modelo se volvió tendencia hace unas semanas atrás cuando conoció a su suegro, Vicente Fernández, patriarca de la dinastía de los Potrillos.