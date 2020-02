Video viral: Stripper sufre tremenda caída desde el tubo y sigue bailando

Redacción.

Una stripper causó revuelo en las redes sociales, luego de que se difundiera un video de ella cayendo desde lo alto de un tubo, mientras realizaba un espectáculo nocturno.

El video viral muestra que la mujer cayó desde unos 15 pies de altura del tubo para hacer poledance, la bailarina cayó directo al suelo, pero a pesar del tremendo golpe que recibió, mostró su profesionalismo y siguió bailando.

La bailarina llamada Genea Sky, había estado laborando normalmente en un club de caballeros en Texas, lugar donde trepó el tubo para hacer su habitual rutina, como las que realiza cada noche.

Si bien la mujer de alguna manera mantuvo su rutina a pesar de estar en lo que sin duda le causó mucho dolor, desde ese accidente ha revelado que tuvo que someterse a una cirugía después de casi romperse la mandíbula en la caída.

Ayuda

Después de la viralidad que recibió por el video, la bailarina exótica habilitó una página en la plataforma GoFundMe para obtener recursos económicos y poder pagar su recuperación. "Me rompí la mandíbula y tengo que someterme a una cirugía, me rompí algunos dientes y me torcí un tobillo... me dieron algunos puntos".

"Pero aparte de eso, estoy bien. No tengo extremidades rotas. Me alejé justo después de que sucedió, y estoy realmente abrumada porque el video se hizo viral en redes sociales", explicó la bailarina de pole dance.

"Recibo muchos mensajes preguntándome si estoy bien y todo esto, así que decidió actualizar a todos y hacerles saber lo que está pasando" agradeció la bailarina en su cuenta de Twitter.

Hasta el momento ha recaudado más de 32 mil dólares a través de GoFundMe, la meta solo era de 20 mil dólares.