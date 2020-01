La "Hermana Chunga" sorprende con su cambio de look

Redacción.

La famosa comediante "Hermana Chunga" (Fany Marlene Hernández) del programa "Acceso Cristiano" sorprendió a sus seguidores en Facebook al mostrar su nuevo look.

La popular youtuber se cortó el cabello y no dudó en mostrar su nueva apariencia. "Un cambio no viene mal... New look" escribió la sampedrana en su cuenta de Facebook.

La fotografía compartida por Chunga recibió cientos de likes y más de 70 comentarios. "Que hermosa se ve hermana, saludes desde Guatemala" escribió una de sus seguidoras.

Baja de peso

Hace unas semanas, la "Hermana Chunga" ya había sorprendido en las redes sociales al compartir imágenes de su pérdida de peso. La comediante bajó más de 67 libras.

"Chunga" explicó en su momento que se sentía muy bien con su cambio físico, pues desde hace muchos años luchaba contra el sobrepeso.

La transformación de Chunga sorprendió a sus amigos, familiares y sus seguidores, quienes la felicitaron por todo el esfuerzo que ha puesto para poder perder unas libras.

Chunga compartió en su Facebook que antes sentía temor o vergüenza de subir imágenes. Ahora está más que contenta con su físico y espera seguir bajando, hasta llegar a su peso ideal.

"Chunga" siente que volvió a nacer y que se trata de una nueva oportunidad de vida.