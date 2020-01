Una muñeca "embrujada" de Frozen tiene aterrada a una familia en EEUU

Redacción.



La familia Madonia, originaria de Texas, Estados Unidos, parece que no ha podido deshacer de una muñeca de Elsa de "Frozen".



Emily Madonia escribió en su cuenta de Facebook, que la muñeca que le regaló a su hija en 2013 seguía volviendo a su casa después de varios intentos de tirarla.



"Mat lo tiró hace semanas y luego lo encontramos adentro, en un banco de madera. Está bien… así que nos extrañamos y la envolvimos herméticamente en su propia bolsa de basura y pusimos esa bolsa de basura DENTRO de otra bolsa y la pusimos en el fondo de nuestro basurero, debajo de un montón de otras cosas. Ese día recogieron la basura", explicó Emily Madonia mediante la red social el jueves 9 de enero.

Lea más: Video viral: lanzan cerdo amarrado desde una torre de 68 metros de altura para un video promocional

A pesar de ese minucioso plan para deshacerse de la "muñeca embrujada", esta reapareció en el patio de la casa luego de que ellos salieron de la ciudad por unos días, explicó la mujer al diario The New York Post, quien sacó la noticia.



La mujer dijo estar segura de que la muñeca es la misma que ellos tiraron a la basura en dos ocasiones.







Al comienzo la familia Madonia pensó que era una broma, pero constataron que era la misma muñeca de su hija, pues tenía algunas marcas inconfundibles que la pequeña le había hecho.

Otro aspecto aterrador es que la muñeca venía configurada para soltar unas frases en inglés, pero extrañamente empezó a hablar en español.

Lea más: Buceadora nada con uno de los tiburones más grandes jamás grabados



Tras las reapariciones de la muñeca de Elsa, la familia estadounidense decidió enviarla dentro de una caja al estado de Minnesota a casa un amigo, sin dirección de retorno. Sin embargo, la mujer contó a dicho medio que Elsa supuestamente se río durante 30 segundos cuando la iba a empacar.



"La mayoría de los pensadores lógicos creen que es una broma, pero no entiendo cómo o cuándo se hizo, especialmente porque el camión de la basura se la había llevado", aseguró a un medio local en Texas.



Lea más: Un hombre se tomó la misma foto cada día durante 20 años y muestra su impactante transformación



"Al final, solo soy una madre y una violinista y una esposa y una persona normal que no quiere ser conocida para siempre como 'la dueña de la muñeca embrujada'", escribió. "Sin embargo, estoy fascinada por lo desconocido y toda esta experiencia ha sido bastante entretenida. Pero estoy extremadamente feliz de que la muñeca ya no esté aquí y espero que siga así".



Emily escribió en su Facebookque para para ella toda esa situación se volvió incómoda y que volverse viral no fue tan bueno, que tiene una vida fuera de eso y está tratando de mantener la estraña situación al margen.







La mujer aseguró que ha recibido miles de mensajes consultándole sobre la "muñeca embrujada" y muchos de ellos no los entiende ya que están en diferentes idiomas.