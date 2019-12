Video viral: Pastor se baña en “agua bendita” y obliga a sus seguidores beberla para “purificarse”

Redacción.

Un pastor del país africano de Ghana, líder de la iglesia “Iglesia de la Nación del Fin de los Tiempos” está en medio de la controversia al ser expuesto en las redes sociales mediante un video mientras realizaba un “ritual de purificación”, por el cual cobra varios cientos de dólares.



El astuto religioso africano se bañaba en agua de la llave y según él, Dios le habló para producir por medio del contacto de su piel, una agua diferente, "bendita".



En un video que fue subido a Instagram se puede observar al pastor únicamente en ropa interior, dentro de un gran bote de agua, mientras una larga fila de personas lo esperan para tomar de dicha "agua bendita".



View this post on Instagram and they did! A post shared by Lindaikejiblog (@lindaikejiblogofficial) on Dec 14, 2019 at 9:27pm PST