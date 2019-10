Chica Badabun: ¿Se casa Lizbeth Rodríguez?

Redacción.

La Chica Badabun Lizbeth Rodríguez generó bastante emoción en las redes sociales después de publicar un video viral en el que aparece probándose varios vestidos de novia.

Sus seguidores comenzaron a preguntar si la presentadora del show "Exponiendo Infieles" se casaría, pero no obtuvieron ninguna respuesta por parte de Rodríguez.

Casi al final del video Lizbeth pidió a sus seguidores votar por el vestido que más les haya gustado y dijo: "…Y bueno muy pronto les voy a decir para qué es este video, la verdad es que aún no encuentro las palabras de cómo compartirlo con ustedes…mientras tanto no quiero falsas especulaciones no les voy a decir si sí o si no ‘algo.



"Solamente quería que formaran parte de este proceso por que saben que cada cosa importante en mi vida me gusta compartirla con ustedes" agregó la presentadora.





La youtuber ha revelado que actualmente se encuentra "saliendo" con alguien pero se desconoce la identidad o más detalles del enamorado de la guapa presentadora..

Lo cierto es que el video viral publicado por Lizbeth Rodríguez en su cuenta de YouTube ha sido visto por más de un millón de usuarios, y sigue contando.