Arrestan a la Angelina Jolie iraní por blasfemia

Teherán, Irán.

La joven iraní que saltó a la fama por su parecido con la actriz estadounidense, Angelina Jolie, fue detenida en Teherán acusada de "insultos a la religión, incitar a la inmoralidad, blasfemia e insultar el código de vestimenta islámico en Irán".

Sahar Tabar fue encarcelada por orden del Tribunal de orientación de Teherán, que se ocupa de “delitos culturales, corrupción social y moral”, según informaron medios locales.

La cuenta de Instagram de Tabar, que contaba con más de 26 mil seguidores, fue suspendida tras la detención de la joven.

Tabar se realizó más de 50 cirugías para parecerse a la actriz estadounidense, según medios iraníes. Las imágenes de la joven con el rostro demacrado, labios gruesos y su nariz torcida, se viralizaron en redes sociales.

La iraní desmintió inicialmente haberse sometido a cirugías e indicó que su imagen se debía al maquillaje y retoques digitales a las fotos.

"Esto es Photoshop y maquillaje. Cada vez que publico una foto me pinto la cara de forma divertida. Es una forma de expresarme, un tipo de arte. Mis fans saben que no es mi verdadera cara", afirmó.

Ante la presión de sus fans, la joven finalmente admitió haberse realizado algunos retoques estéticos. "Me operé la nariz, me aumenté los labios y también me hice una liposucción. No veo nada terrible en las operaciones. Muchas personas se hacen este tipo de procedimientos en todo el planeta", aseveró.

La joven de 22 años enfrenta cargos por educación ilícita, insultar el velo islámico y por difundir el odio.