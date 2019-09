Video Viral: mujer pelea con su novio imaginario en un restaurante de México

Redacción.



En el ¡increíble pero cierto! de la semana te presentamos la acalorada pelea entre una mujer y su novio imaginario en un restaurante de Yucatán, México.



‘Comunique Yucatán’ fue el encargado de compartir el video en su página de Facebook, horas más tarde se volvió viral. “Por tu culpa, por tu culpa, haces sentir mal a las personas, discúlpenlo por favor así es”, le grita la mujer a su mal portado novio imaginario.



“¿Quieres que venga alguien de seguridad?. Yo ya no soy la misma a la que le vas a estar pegando. A mí no me vuelves a tocar”, exclamó la mujer ante la mirada atónita de las personas que se encontraban en el lugar.



De momento se desconoce la identidad de la mujer, así como los motivos que inició la pelea. El video publicado en Facebook ya cuenta con más de 50 mil reproducciones.

Además vea: Joven fallece luego de ser 'tragada' por una alcantarilla