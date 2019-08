Viral: El verdadero origen del meme del gato en la mesa que conquista las redes sociales

Redacción.

El gato sentado en una mesa y una mujer gritando, se ha convertido en uno de los memes más populares y graciosos en las redes sociales. Seguramente tu Facebook, Twitter o Instagram está abarrotado con este meme.

¿Pero te has preguntando cuál es su origen? En el meme, la mujer gritando es Taylor Armstrong de la serie The Real Housewives of Beverly Hills, quien en una escena llora tras pelear con una de sus amigas, y por el otro lado, aparece un felino sentado en una mesa con un plato de ensalada.

El gato es Smudge Lord, un famoso felino que tiene su propia cuenta en Instagram por su repulsión a los vegetales. Un verdadero influencer.

El origen del meme dio inicio cuando una usuaria en Twitter identificada como @missinggegirl hizo un collage de ambas imágenes y de inmediato se hizo viral. Los internautas han comenzado a compartir sus propias versiones de este gracioso meme.