Tienda de Canadá puso textos vergonzosos en bolsas plásticas para evitar su uso

Un supermercado en Vancouver (Canadá) encontró una forma de alentar a sus clientes para que usen bolsas reciclables: bolsas plásticas que tienen textos embarazosos, pero la iniciativa obtuvo resultados inesperados al dispararse la demanda.



David Kwen, propietario del supermercado East West Market en Vancouver, decidió usar un poco de humor para convencer a sus clientes de las ventajas en el uso de bolsas duraderas para llevarse sus compras.



"Es difícil acordarse de traer siempre una bolsa que pueda usarse varias veces", dijo Young este martes en un mensaje en Instagram. "Así que rediseñamos nuestras bolsas para ayudar a que la gente no se olvide otra vez".



Las bolsas desechables que ofrece la tienda de comestibles y artículos del hogar tienen ahora impresos textos como "Ungüento para verrugas, al por mayor", "Cliente del Emporio de Videos para Adultos", o "Cooperativa de Cuidado del Colon".



En letras más chicas, todas las bolsas tienen impreso el aviso: "Evite el bochorno. Use una bolsa duradera".



La sorpresa vino cuando más clientes empezaron a concurrir al supermercado de Kwen, dispuestos a pagar los cinco centavos de dólar para adquirir y coleccionar los diseños que deberían abochornarlos.



En declaraciones para el programa "Here and Now" de la cadena National Public Radio de Estados Unidos, Kwen sostuvo que, de todos modos, "lo positivo es que esto ha creado la conversación y eso es lo que queríamos comunicar al público en general".



"Si uno le habla a la gente de manera simpática y humorística, la gente escucha", añadió.



Aprovechando la atención, East West Market ofrecerá pronto bolsas de tela que tendrán diseños humorísticos impresos.



El mes pasado el Gobierno canadiense anunció planes para prohibir a partir de 2021 el uso de las bolsas de plástico desechables en un esfuerzo por reducir los tres millones de toneladas de plásticos que el país desecha cada año.



Según el Gobierno cada año se usan en Canadá 15.000 millones de bolsas plásticas y cada día quienes beben refrescos desechan unos 57 millones de pajitas de plástico.



Menos del 10 % del plástico que se usa en Canadá es reciclado y el gobierno ha calculado que hacia 2030, a menos que cambien los hábitos de los consumidores, los canadienses estarán desechando materiales plásticos por un valor de 8.300 millones de dólares canadienses (unos 6.300 millones de dólares estadounidenses).



Cuando se anunció el plan para prohibir los plásticos desechables, el primer ministro Justin Trudeau dijo que "los canadienses conocen de primera mano el impacto de la contaminación con plástico, y están cansados de ver sus playas, parques, calles y riberas cubiertos con basura plástica".



"Le debemos a nuestros hijos el mantener el ambiente limpio y sano para las generaciones futuras", agregó. EFE