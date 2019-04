Cuando me preguntan cómo vas con el inglés

En las redes sociales se ha viralizado un vídeo de 56 segundos, en el que se destaca la inocencia de un niño que repite lo que dice su maestra de kínder.

"Vas a decir buenos días en inglés", le comienza diciendo la catedrática, pero el pequeño que viste camisa de color azul repite prácticamente lo que ella pronuncia.

Seguidamente, ella le reitera: "pero dilo en inglés". A lo que el menor le repite una vez más, entonces, la maestra sonríe de forma carismática pues no logra que el niño le diga la frase en inglés.

Al final, ella se sulfura y le dice "escucha, cómo se dice buenos días en inglés", pero pese a sus varios intentos, ella no logra lo que pretende y termina cediendo.

Hasta ahora, el post en Facebook tiene 49,415 compartidos y más de 9,766 comentarios, en apenas tres semanas de divulgado en las redes sociales.

La publicación ha alcanzado muchas reproducciones por parte de los usuarios, quienes en su mayoría han manifestado su diversión al observarlo.

"Maestra Griselda (de inglés ): haber Noel, repite conmigo "how do you feel today?

Noel: how are you! Fin. Jajajajaajajajaajaajajaj que tiempos aquellos mijo Daniel Jurado", comentó un usuario en redes sociales.