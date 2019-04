Se viraliza ejemplo de solidaridad hacia un pequeño con limitantes físicas

Redacción.

Un ejemplo de solidaridad hacia su compañero que padece de una enfermedad, es el mostró un alumno cuando jugaban baloncesto durante un entrenamiento.

En el video se observa al pequeño quien tiene limitantes físicas, querer encestar pero no puede. Sin embargo, uno de sus compañeros le ayuda a hacerlo y eso provoca el grito y aplausos de los presentes.

Y no digamos del pequeño con retos especiales, que salta de emoción y no puede creer lo que sucedió. No cabe duda que tal acción fue conmovedora y un claro ejemplo de compañerismo y solidaridad. Mira el video cortesía de Facebook.