Ayuwoki, el aterrador meme que inunda las redes sociales

Redacción.

Durante los últimos días en redes sociales, ha aparecido un meme aterrador que se asemeja al rostro del fallecido cantante Michael Jackson. Cientos de usuarios han compartido en imágenes de Ayuwoki ya sea por ocio o para generar pánico entre sus amigos.

Al viralizarse este meme, han salido miles de historias del origen del mismo, la que más ha llamado la atención, es que, el ente de Ayuwoki entra en tu habitación a las 3 de la mañana (conocida como la hora del Diablo) con el grito de "Hee Hee" para asustarte.

Si no quieres tener un encuentro cara a cara con el aterrador ‘fantasma’ deberás dormirte antes de dicha hora.

Además lea: Aterradores detalles sobre los abusos de Michael Jackson: "Abusó de nosotros cientos de veces"

El origen del "Hee Hee" se asocia a la conocida expresión que Jackson utilizaba durante la interpretación de sus temas musicales y que se puede escuchar en canciones como "Remember The Time", "Billie Jean" o "The Way You Make Me Feel".

Al final de todo, usuarios se dieron a la tarea de buscar el origen de dicho meme y lo que se encontraron fue un video de YouTube en donde salía alguien disfrazado de Jackson.

Este video fue subido en el 2009, pero no fue hasta estos días que se volvió tendencia en distintas plataformas sociales.