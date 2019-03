VIDEO: Cheese Challenge el nuevo e indignante reto que se viraliza en redes sociales

Redacción.



Las tendencias en redes sociales no siempre son del agrado de muchas personas y esta vez no ha sido la excepción.

El nuevo reto viral, Cheese Challenge, consiste en lanzar una rebanada de queso en la cara a un bebé y esperar que esta se resbale.

Este nuevo reto está tomando auge entre los usuarios de Twitter y aunque no parezca peligroso, puede resultar ser incómodo verlo, ya que el bebé no sabe lo que está pasando y lo han considerado como bullying.

-¿Cómo surgió?

Todo empezó un 28 de febrero, cuando un tuitero publicó un clip en el que le lanzaba una rebanada de queso a su hermano menor,. Al pasar los días dicho video ya contaba con millones de reproducciones. Esto ha desencadenado que varias personas hagan lo mismo.

Aquí te dejamos unos de los videos del #CheeseChallenge

Qp con la raza ofendida con este video Jsjs váyanse de tw Aclarando: YO NO GRABÉ ESTE VIDEO OK BYE

#cheesechallenge why my cheese ain’t stick like errbody else videos ? pic.twitter.com/oyZmZmUzFt