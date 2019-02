Dispensario de marihuana en EEUU ofrece descuento a maestros en huelga

Denver (EEUU)



Los maestros de escuelas públicas de Denver, Colorado (EE.UU.), que se unieron a una huelga de docentes tienen descuento en un dispensario de marihuana local ya que el impuesto a la venta de esta sustancia no se utiliza para ayudarlos, anunció este martes el establecimiento comercial.



El dispensario Kind Love, en Glendale, una pequeña ciudad de Denver, indicó que toda aquella persona que presente una identificación válida de las Escuelas Públicas de Denver (DPS, por sus siglas en inglés) podrá adquirir 3,5 gramos de marihuana recreativa por un centavo de dólar.



Matt LaBrier, dueño del establecimiento, había implementado antes una iniciativa similar para beneficio de los veteranos de las fuerzas armadas, pues las leyes vigentes prohíben regalar la marihuana.



En declaraciones a la publicación local Westword, LaBrier explicó que se decidió a incluir a los maestros al ver a cientos de ellos este último lunes protestando por mejores salarios frente a una escuela secundaria en el norte de Denver.



Según la Asociación de Maestros de Salones de Clases de Denver (DCTA), casi 3.800 de los 4.500 miembros del sindicato participan hoy del segundo día de huelga contra DPS.



El distrito escolar, que es el más de grande de Colorado, a su vez movilizó 1.400 empleados administrativos y 400 maestros sustitutos para mantener abiertas las 160 escuelas afectadas por la medida.



La decisión de LaBrier, según dijo, se basa en que los maestros no reciben beneficio directo alguno por el impuesto a la venta de marihuana, a pesar de que Denver colecta más fondos por este concepto que cualquier otro lugar en Colorado.



Por ley, el dinero generado por el impuesto a la venta de marihuana recreativa se puede usar para construcción o rehabilitación de edificios escolares, así como para programas de prevención de uso de drogas o alfabetización en la temprana infancia, pero no para maestros.



Luego de la aprobación de la Enmienda 64 en noviembre de 2012 y antes de que esa ley entrase en vigor en enero de 2014 se esperaba que unos 40 millones de dólares al año se destinasen a salarios de docentes en Colorado.



Pero la Asociación de Educación de Colorado (CEA) se opuso a ese uso de los fondos provenientes de la venta de marihuana, por lo que la propuesta inicial no se implementó y las leyes cambiaron.



LaBrier afirmó que "varios maestros" ya visitaron su dispensario y sostuvo que quiere ayudarlos, como mismo los restaurantes ofrecen comidas gratis a empleados públicos durante los cierres del Gobierno federal.



Unos 92.000 alumnos están afectados por la huelga iniciada el lunes por miles de maestros de las escuelas públicas de Denver, que se retiraron de las negociaciones salariales que sostenían desde hace año y medio con las autoridades educativas, porque no lograron llegar a acuerdos.



Según las primeras indicaciones, unos 2.100 de los 4.300 maestros de DPS acataron la huelga, la primera que realiza este sector en 25 años.