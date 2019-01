Leones matan a un joven que se metió a un zoológico en la India

Nueva Delhi, India.

Una pareja de leones asiáticos hirieron mortalmente a un joven que se coló en un área restringida de un zoológico cercano a la ciudad de Chandigarh, en el norte de la India, informó hoy (21 de enero del 2019) una fuente oficial.

El hombre, cuya identidad continúa siendo un misterio, trató de entrar al parque el domingo saltando un muro trasero de casi cinco metros de altura y fue a parar directamente a un recinto ocupado por dos leones adultos, dijo el secretario adjunto del departamento forestal de Punjab, Roshan Sunkaria.

"Una patrulla se encontraba cerca de la zona mientras estaba saltando y le gritó que no lo hiciera, pero hizo caso omiso y se lanzó al recinto", añadió.

En cuestión de minutos uno de los leones atacó al hombre, según la fuente. "El equipo se adentró con un vehículo en la zona y lo rescató. En ese momento seguía con vida y le llevó al hospital. Desafortunadamente cuando llegaron ya había muerto", lamentó Sunkaria.

El joven no llevaba consigo documentos identificativos ni un teléfono móvil, pero el funcionario estimó que tendría unos 26 años. "No sé lo que estaba haciendo, pero ciertamente no se encontraba en sus cabales", declaró, antes de añadir que por el momento nadie ha reclamado el cuerpo y que quizá la autopsia dirá si el hombre estaba borracho.

El león asiático es una especie amenazada en la India, cuyo principal santuario se encuentra en el entorno del parque Gir y, según los datos del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), en la actualidad el país cuenta con una población de unos 500 ejemplares.

Un suceso similar ocurrió en 2014 en el zoológico de Nueva Delhi, cuando un tigre blanco mató a un joven que cayó dentro del recinto del animal.EFE