Posa sin ropa para comprar gasolina en México

Ciudad de México, México.

Una modelo llamada Are Rojas se ganó la atención de redes sociales por publicar fotos en las que espera desnuda en una fila frente a una estación de Pemex en México.

"Esto soy, una mujer que se atreve a desnudarse en una vía pública en medio de un problema social. Una mujer que está dispuesta a vivir libre, a pesar del riesgo que ello implica en mi país", escribió desde su cuenta de Twitter.

"Le acabo de decir a mi papá que soy viral en internet por tomarme una foto desnuda en una gasolinera", publicó el 15 de enero desde @arerojasoficial.

Al compartir las imágenes en su Instagram Rojas escribió "¿Cómo les fue en la cola de la gasolinera? ¿Ya les llenaron el tanque? A mi todavía no me lo llenan..."

Foto publicada por Are Rojas en redes sociales.

En una entrevista para la televisión mexicana Rojas justificó su desnudo como un llamado al respeto hacia la mujer.

La foto está geolocalizada en Huixquilucan, Estado de México, y generó reacciones de todo tipo.

"Que triste que no comprendas por la situación tan violenta por la que estamos pasando como mujeres y seas tú precisamente, una mujer, quien nos sigue ofreciendo como carne fresca. Viva tu sensualidad y tu sexualidad pero así no, piensa en las demás", reaccionó @mari_lulo.

"En qué ayudas a la sociedad, te preocupa el maltrato a las mujeres, el respeto a su dignidad? Pues haz algo útil! Órale vas! Muy sacalepunta, ve a un programa de ayuda social o comunitaria! Te invito a que conozcas a Vanessa Ponce de León miss mundo. Para que veas lo que es ser una mujer bella e inteligente y saber encauzar sus propósitos a bien, y no salir con justificaciones tan idiotas... Ya les llenaron el tanque? Eso dice alguien que quiere el bien de las mujeres. Pues no me representes como mujer, por favor!!!", escribió @gabrielalpzalv.

Are Rojas se identifica en Instagram como actriz y modelo con estudios de educación física.

En este video la entrevista de Are Rojas tras la polémica foto:

La foto fue publicada en medio de una crisis por falta de combustible en México. En el país se hacen filas de hasta dos kilómetros para poder comprar gasolina, los conductores pasan las noches en sus autos para asegurar un espacio en las gasolineras y hay cientos de estaciones de servicio cerradas por falta de combustible.

Todo como parte de una estrategia del actual presidente Andrés Manuel Lopez Obrador para frenar el robo del valioso oro negro en la empresa estatal Petróleos Mexicanos (PEMEX).