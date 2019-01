Ladrón recibe paliza tras intentar asaltar a luchadora de la UFC

Río de Janeiro, Brasil.

Una luchadora de Artes Marciales Mixtas se ha convertido en el fenómeno viral de la semana luego de que propinara una paliza a un hombre que intentó asaltarla en una exclusiva zona de Río de Janeiro, Brasil.

La luchadora, identificada como Polyana Viana, relató a medios locales que se encontraba esperando un taxi en las afueras de su casa cuando fue abordada por el hombre.

“Me preguntó la hora, pero aunque se la dije no se fue. Así que oculté mi celular en mi cintura y luego él dijo, ‘Dame el teléfono. No intentes reaccionar, porque estoy armado’. Se acercó como si pusiera una arma en mi espalda, pero me di cuenta de que era demasiado suave como para ser una pistola”, dijo la luchadora de la UFC de Brasil.





Viana decidió arriesgarse y defenderse del intento de asalto. “Le tiré dos golpes de puño y una patada. El delincuente cayó y luego lo atrapé con un 'mata león'. Ahí lo retuve y después lo ubiqué en un lugar y le dije que íbamos a esperar a la policía”, señaló la 'Dama de Hierro', como se le conoce en la UFC.

Cuando la policía llegó hasta el lugar, descubrieron que el asaltante había utilizado un pedazo de cartón con forma de pistola, para amedrentarla.



La luchadora reconoció que siempre mantuvo la calma mientras fue abordada. “Él ni siquiera reaccionó después de los golpes, creo que estaba asustado. Me dijo que lo dejara ir, pero yo estaba muy enojada y le dije que iba a llamar a la policía y él respondió ‘llama a la policía, entonces’ porque tenía miedo de que lo golpeara más”, agregó.

El caso se viralizó luego de que Dana White, el presidente de la UFC, publicara ayer un tuit con una foto de la luchadora y la del ladrón. "La de la izquierda es Polyana y el de la derecha es el hombre que intentó robarle. #muymalaidea".