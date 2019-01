La increíble reacción de una mujer al ver a su esposo borracho en Tailandia

Bangkok, Tailandia.



"Tengo la mejor esposa del mundo. Así es como cuidar a tu esposo si los amas mucho", dijo Waanon Lamnarai, de 28 años, quien llegó borracho a su casa y fue recibido por su mujer quien en vez de enojarse lo cargó a "caballito".



El insólito hecho ocurrió en Lopburi, en el centro de Tailandia y todo quedó registrado por unas cámaras de seguridad que captaron como la mujer recibe al hombre quien llega totalmente borracho. "Ella me regañó por estar tan borracho, pero realmente se preocupa por mí".



El hombre llegó en una moto que lo llevó su mejor amigo, quien se sorpredió al ver la reacción de la calmada mujer.



En vez de enojarse, se las arregló para llevarlo hasta la cama, el video se ha vuelto viral y tiene gran cantidad de reproducciones tanto en Facebook como en YouTube.



"No quería que mi marido se cayera. Sabía que tendría problemas tratando de caminar hacia la habitación, así que lo puse de espaldas. Lo dejé en la cama y luego continué con las tareas domésticas. Soy fuerte y él es liviano, por lo que no fue difícil", dijo la mujer a los medios locales.

Momentos en que la mujer carga a su marido que llega borracho.