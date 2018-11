Video de migrante hablando sobre la mamá de Trump se vuelve viral

Ciudad de México.



Las historias de la caravana de migrantes son incontables. Desde una hondureña que renegó de comer frijoles, el bebé que nació durante el recorrido y hasta una joven que asegura que la mamá del presidente estadounidense, Donal Trump, es hondureña.



La mujer, que al parecer es de nacionalidad hondureña, se ha vuelto viral en las redes sociales donde ha recibido una cantidad de comentarios burlándose de sus declaraciones.



"Entonces yo le digo a Trump que por favor que lo haga por los niños, que queremos lo mejor para nuestros hijos, que nos ayude él porque la madre de él (Trump) es hondureña”.



“Si él (Trump) no nos quiere a nosotros, entonces no quiere a su madre. "Que no sea malo que lo haga por los bebés, porque que necesidad tenemos nosotros de aguantar hambre".”, dice la mujer en un video que circula en las redes.



Mary Anne Trump era la madre de Donald Trump y la esposa del desarrollador inmobiliario, Fred Trump. Nació en las Hébridas Exteriores de Escocia, ella inmigró a los Estados Unidos en 1930 y se convirtió en ciudadana naturalizada en 1942.

Anne Trump falleció el 7 de agosto de 2000, New Hyde Park, Nueva York, Estados Unidos.