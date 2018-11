La historia del reportero ebrio que transmitió en vivo el ambiente de River-Boca

Madrid, España.



Apenas podía articular palabras y se le dificultaba terminar algunas oraciones. Sin duda alguna que en los contactos en vivo todo puede pasar, pero el reportero Ángel Sastre sorprendió al presentar su informe en evidente estado de ebriedad.



Sastre, reportero del programa español Noticias Cuatro, buscaba dar a conocer la expectativa de los hinchas argentinos tras la suspensión de la final de la Copa Libertadores 2018 entre Boca Juniors y River Plate, pero su actitud dejó "helado" al presentador de noticias.



“Hola qué tal cómo estáis…” comenzó a narrar Ángel Sastre con una sonrisa en el rostro mientras se tambaleaba un poco y le daba la espalda a la cámara. Luego comenzó a elogiar a una madre y a su bebé: “Mirá que lindo”.



El presentador Roberto Arce cortó la transmisión en vivo y se limitó a decir "ese es el ambiente que se vive hoy en el estadio", tratando de disimular la situación.



De inmediato el video se hizo viral. En Facebook los comentarios eran numerosos, unos a favor y otros en contra del reportero.

? Momento surrealista en @cuatro. El periodista freelance Ángel Sastre conecta en directo con @noticias_cuatro desde Argentina en un visible estado de embriaguez y sin poder terminar las frases: pic.twitter.com/5wIaKCiIrB — La Guerra de los Medios (@GuerraDeMedios) 25 de noviembre de 2018





La historia dio un vuelco cuando su amigo y compañero de trabajo, Antonio Pampliega, contó las causas del por qué Sastre se ha refugiado en el alcohol.



“Yo, después del secuestro-por Al Qaeda-, también aceleré y perdí el control de mi vida. Hice cientos de cosas de las que me arrepentiré el resto de mi vida. Me da pena Ángel. Muchísima. Porque Le quiero. Porque me veo reflejado en él. Porque me imagino cómo se debe sentir en un día como hoy”, escribió Pampliega en defensa de Sastre.



“Me duele ver como compañeros de profesión se están cebando con él echando más gasolina a su ya de por sí delicada situación”, dijo.



Pampliega, conmovido por lo que le pasa a quien llama hermano, le mandó un mensaje: “Ángel, por favor, cuídate. Hazlo por los que te quieren. Pero sobretodo por ti. No te autodestruyas. Te quiero, hermano”.