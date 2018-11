Aventurero de 71 años busca cruzar el Atlántico en un barril  

Arés, Francia.



Para la aventura no hay edad. Jean-Jacques Savin, de 71 años, quiere probarlo al cruzar el océano Atlántico dentro de este barril.



¿El objetivo? Puede ser probar que aún puedo. Tengo una hija que aún es joven entonces no me puedo permitir ser abuelo todavía”, dijo Jean-Jacques Savin, navegante.



El barril está hecho de madera multilaminada para resistir el impacto de las olas.



La embarcación partirá alrededor del 20 de diciembre desde las islas Canarias para llegar en aproximadamente tres meses ya sea a Barbados o Guadalupe.



“Esta es mi oficina, a mi derecha a estribor, está la recámara, a vapor está la cocina y aquí la oficina. Detrás la sala”, añadió Jean-Jacques Savin, navegante.



El viaje será estudiado por oceanógrafos que analizarán las corrientes del mar que impulsarán el barril.



Jean-Jacques llevará consigo un teléfono satelital, comida, un arpón para pescar y un desalinizador de agua. Además de unas botellas de vino para festejar Navidad y su cumpleaños número 72, el 14 de enero. Texto, foto y video de AFP.