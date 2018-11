No lo vea: video de una moto y una botella en WhatsApp

Estados Unidos.

En las redes sociales y Whatsapp circula un video que se recomienda no lo vea y la razón es sencilla.

Aparentemente el video muestra a un hombre abrir una botella con la llanta trasera de una motocicleta en plena acrobacia aérea.

De hecho, el video sí existe, solo que no es una moto, sino una bicicleta la que abre la botella. El clip no tiene nada de extraño pero justo cuando sucede la acción de abrir la botella, lo que aparece es contenido para adultos en su faceta más extrema.



Si no quiere herir su sensibilidad, se recomienda no ver el video de la "moto y la botella".