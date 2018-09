Video: El conmovedor llanto de un hombre al enterrar a su perro

Manila, Filipinas

Es un llanto desconsolador. Son las imágenes que muestra un video de un hombre y su familia que le dan el último adiós a su perro.

En el video que lleva miles de reproducciones y que ha llamado la atención en las redes sociales se ve como el hombre coloca su cabeza sobre el cuerpo del animalito.

Lo acaricia con ternura y le dice cosas al oído, todos están tristes y le rinden tributo al animal que fue enterrado con todos los honores.

Esto fue lo que le escribió el hombre a su perro



Día 42: " siempre te amaré en cada latido de mi corazón a la luna y atrás."



❤ nuestro corazón tiene diferentes partes para funcionar o latir bien todos los días como se espera. Tenemos a nuestra familia, amigos, seres queridos y otras cosas maravillosas en este mundo. He perdido otra parte de mi corazón, sí que todavía va a latir como se esperaba debido a otras partes, pero nunca volverá a ser lo mismo. Esa parte es mi sombra que nadie puede reemplazar su espacio en mi corazón.



? una de las cosas más difíciles es decir adiós. Perdí a mi mejor amigo, hijo, compañero de viaje y mi todo. Es difícil seguir adelante cuando cada parte y todo lo que ves en tu casa, el teléfono, etc es sobre él. Me gustaría poder hacer algo para aliviar el dolor.



? gracias a todos los que siguieron nuestro viaje y viajes. Se supone que debemos celebrar su cumpleaños número 6 ESTE NOVIEMBRE. No sé cómo voy a celebrar esta navidad y año nuevo sin él. En nombre de mi familia, te damos las gracias por todas las oraciones por la sombra.



* SHADOW MAHAL KO, es difícil, pero papá está tratando de estar bien. Ahora puedes correr libre mahal ko. No más dolor, inyecciones y medicamentos.



Siempre te amaré en cada latido de mi corazón a la luna y de vuelta.



" tan cortas vidas, nuestras mascotas tienen que pasar con nosotros, y se pasan la mayor parte esperando a que venga a casa cada día".