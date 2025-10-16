Mente Sana
¡Terrible! Hombre intenta raptar a una joven en El Porvenir y todo queda grabado en video
Cámaras captan el momento en que un hombre intenta raptar a joven en el barrio El Porvenir, Puerto Cortés.
Redacción La Prensa
16 de octubre de 2025 a las 15:10
Redacción La Prensa
