Honduras
Crisis por acumulación de desechos en la Central de Abastos
La municipalidad ordenó a Sulambiente y notificó a la Central de Abastos que se suspendía el servicio, obligando a los administradores a contratar privados
Redacción La Prensa
seguir +
03 de septiembre de 2025 a las 09:09
-
Redacción La Prensa
Autor marcado para seguir
