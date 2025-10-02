  1. Inicio
El Gobierno venezolano confirma despliegue para combatir a grupos del ELN y de las FARC

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, reconoció este jueves que en el estado Bolívar (sur, fronterizo con Brasil) "están operando" grupos "terroristas" y "narcotraficantes" del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

