Último mensaje de la mamá de "Los Patojos" antes de fallecer

La muerte de Yenny Judit Ariza Quiroga, de 45 años, la mamá de Los Patojos tiene conmocionada a Colombia y a sus miles de seguidores. “No sé qué le hicieron... Ella estaba lo más de contenta, no sé qué pasó, me la mataron. Se me derrumbó todo. A ella le hicieron algo”, dijo uno de Los Patojos.