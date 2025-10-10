Mente Sana
Elecciones Honduras
Selección de Honduras
Inicio
Lo último
LP Premium
Reportajes
En claves
Especiales
LP Datos
Series
Honduras
San Pedro Sula
Mente sana
Deportes
Espectáculos
Sucesos
LP Verifica
Fotogalerías
Videos
Mundo
The New York Times
La Prensa USA
Hondureños en España
LP en el aula
LP Trámites
Economía
Dinero & Negocios
Sendas del café
Sociales
Opinión
Editorial
Columnistas
Caricaturas
Edición PDF
Boletines
Revistas
Amiga
Guía Médica
Utilidad
Tecnología
Autos
Emprendedores
Brand Studio
Te Interesa
Marketing & Empresas
Ediciones comerciales
Buen Provecho
Grupo OPSA
El Heraldo
Diez
Revista Estilo
Buen Provecho
Revista E&N
Suscríbete
Ingresar
Lo Último
Honduras
Sucesos
Deportes
Mundo
Espectáculos
LP Verifica
Premium
Videos
Boletines
Edición PDF
Inicio
.
Multimedia
.
Videos
.
Deportes
Kervin Arriaga detalla lo que le faltó a Honduras ante Costa Rica
El futbolista del Levante fue autocrítico luego del empate y es contundente sobre el juego ante Haití en el Nacional.
Redacción La Prensa
seguir +
10 de octubre de 2025 a las 10:10
-
Redacción La Prensa
Autor marcado para seguir
Últimos Videos
Deportes
Alex López advierte: "Contra Haití nos jugamos una final"
Redacción La Prensa
Deportes
Brasil propina goleada a Corea del Sur con show de Vini y Rodrygo
Redacción La Prensa
Deportes
Waston sorprende tras el Honduras-Costa Rica: "no es fácil venir acá"
Redacción La Prensa
Deportes
Jesús Deras, el aficionado que sigue a la Selección desde Ocotepeque y sueña con ir al Mundial
Redacción La Prensa
Deportes
Aficionados hondureños se desahogan tras empate con Costa Rica
Redacción La Prensa
Deportes
Haití da un golpe de autoridad y derrota 3-0 a Nicaragua en su camino al Mundial
Redacción La Prensa
Deportes
Honduras y Costa Rica no se hicieron daño por las eliminatorias de Concacaf
Redacción La Prensa
Deportes
Optimismo en aficionados hondureños; confían en el triunfo sobre Costa Rica
Redacción La Prensa
Deportes
En medio de muchos hondureños, la selección de Costa Rica llega al estadio Morazán
Redacción La Prensa
Deportes
Francis Reyes mantienen intacta su clase: golazo al siete
Redacción La Prensa
Deportes
Jhon Jairo López vaticina un triunfo de Honduras sobre Costa Rica
Redacción La Prensa
Deportes
Aficionados ticos confían en la experiencia del Piojo Herrera
Redacción La Prensa