Inicio
.
Multimedia
.
Videos
.
Deportes
DT de Haití reacciona tras goleada de Honduras en el Nacional
El entrenador de Haití analizó la derrota de su equipo ante Honduras en el Nacional y aseguró que no le sorprendió el nivel de su rival.
Redacción La Prensa
seguir +
14 de octubre de 2025 a las 09:10
-
Redacción La Prensa
Autor marcado para seguir
