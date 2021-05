Alimentos que ayudan a eliminar el cansancio  

SAN PEDRO SULA.

Cuando te sientes cansado, hinchado, con algo de dolor en las articulaciones... Podría ser hipotiroidismo, una enfermedad bastante común que se caracteriza por una producción más baja de lo normal de hormonas tiroideas.

Lo sufre aproximadamente un 2% de la población mundial, sobre todo mujeres mayores de 60 años, pero no solo ellas, este trastorno también puede desencadenarse por una enfermedad autoinmune, como respuesta al baile de hormonas del embarazo, por ingesta de medicamentos como el litio o por déficit de yodo.

Es lento y por eso a veces tarda en detectarse, por lo que se pueden estar percibiendo, sin llegar a achacarlos a ninguna patología concreta, esos síntomas que mencionábamos arriba o incluso otros como sensibilidad al frío, el estreñimiento, los problemas de memoria o ese aumento de peso que nos preocupa (precisamente una de las repercusiones del hipotiroidismo es la ralentización del metabolismo que, en consecuencia, te hará quemar menos calorías en reposo).



Y aunque probablemente necesitas un tratamiento médico adecuado para abordar este problema, también podemos ayudar a nuestro cuerpo con una alimentación adecuada. Por ejemplo, puedes empezar por evitar lo que los expertos llaman productos 'bociógenos', como son los derivados de la soja, los que contienen almidón (como el boniato o la patata) y algunas verduras crucíferas como la coliflor o el repollo. Pero al otro lado de la balanza puedes encontrar algunos de los alimentos que deberías incorporar a tu dieta y priorizar tanto si sufres esta enfermedad como si quieres prevenir su impacto:



1. Huevos: siempre de corral

Los huevos son ricos en yodo, un mineral cuya deficiencia se asocia con ella porque es clave en la producción de hormonas tiroideas. Recuerda que la yema es la parte verdaderamente nutritiva de este alimento -la clara, que sirve para protegerla, solo contiene proteínas y es la parte que suele dar reacciones alérgicas a los intolerantes-.

Además, contienen gran cantidad de aminoácidos esenciales que consiguen aportarnos mucha energía sin sobreestimular el sistema nervioso, así que nos dan energía a largo plazo evitando la sensación de hambre. También tienen mucho yodo los mariscos y algunos pescados como el bacalao, ¡al igual que las algas!

Prueba a introducir en tu menú una rica ensalada de langostinos, huevo duro y alga kombu (una de las que tiene una concentración más alta de este mineral), aliña con aceite de sésamo y un toque de limón y tendrás una magnífica aportación de este mineral.



2. Nueces, ricas en selenio

Además de muchos otros beneficios, las nueces son ricas en selenio, otro mineral conocido por ser un buen activador del tiroides y que, además, es antioxidante. Como beneficio adicional, son saciantes y por tanto aliadas en la pérdida de peso, y nos ayudan a mejorar el sistema nervioso y el inmunitario.



3. Pollo, lleno de proteínas

El pollo es un alimento que aporta proteínas y también zinc (otro mineral favorable al tiroides), ¡y es tan versátil que puede formar parte de tu menú semanal durante años sin que te canses! Con guacamole, en brochetas con tomates y zanahorias baby, con salsa de queso (los lácteos también contienen yodo, selenio, zinc y muchas vitaminas del grupo B) y muchas combinaciones más.

Pero recuerda elegir pollo de corral y consumirlo, siempre que puedas, entero, con su hígado y todas las otras partes que nos aportan grasa, esencial para obtener energía y sentirnos saciados por más tiempo.



4. Semillas de chía, antiinflamatorias

Esta poderosa semilla no solo tiene propiedades antiinflamatorias, sino que es un interesante supresor del apetito, lo que es fundamental para evitar ese indeseado efecto del hipotiroidismo que es el sobrepeso. Puedes consumirla en pudin, yogur o sobre ensaladas y notarás cómo tu estómago tiene una mayor sensación de saciedad y por tanto comerás menos.



5. Plátano: energía, fibra y potasio

Si tiendes a picar entre horas que ese picoteo sea fruta, y mucho mejor si en estos casos te decides por el plátano. Aporta gran cantidad de energía, fibra y potasio, lo que ayuda a acelerar el metabolismo (justo lo contrario que provoca el hipotiroidismo).

Para que no produzca picos de glucosa y entremos en un círculo vicioso de hambre constante puedes combinarlo con salmón, anchoas o cualquier tipo de queso, un plus de proteínas que harán que la energía sea más duradera. Y prueba también a añadirlo a tus platos salados como acompañamiento a la plancha, dará un toque dulce y delicioso a tus platos.



6. Papaya: alivia la ansiedad

La papaya sin duda es uno de los mejores alimentos para eliminar el hambre. Con muy pocas calorías y textura rica en fibra, tiene grandes propiedades digestivas, antioxidantes y energéticas. La papaya se puede tomar sola o en zumos naturales. Si además la mezclas con yogur u otras frutas se consigue una potente combinación para paliar la ansiedad; y si la acompañas, por ejemplo con jamón ibérico, lograrás un interesante aporte de grasa y, con ella, de energía duradera.



Precisamente ella, la ansiedad, es otro enemigo que debemos aprender a mantener a raya en estos casos. Es un círculo vicioso en el que, cuando engordamos (en este caso por causas médicas) tenemos ansiedad, y esa ansiedad nos hace querer comer más, generalmente además alimentos poco sanos o ricos en azúcares e hidratos de carbono como chocolatinas, chucherías, helados, pan, bollería, patatas, etc.



Por otro lado, no olvides que un metabolismo lento no se traduce solo en kilos de más, sino que también puede aumentar nuestro nivel de colesterol y tener una mayor sensación de cansancio.

Desembarázate de ella con ejercicio, a poder ser diario. No solo te encontrarás mejor física y anímicamente, sino que también hay estudios que demuestran que la actividad regular moderada (caminar, correr, bailar…) puede aumentar los niveles de la hormona tiroidea.

Comer de manera saludable y ajustada a nuestras necesidades tal vez no sea la panacea ni, desde luego, puede sustituir a los tratamientos farmacológicos necesarios en casos como este, pero sin duda, ayuda.