Jugo de limón en ayunas para adelgazar: ¿Un mito?

Un aspecto importante de beber agua con jugo de limón por la mañana es el ingerir ese primer vaso de agua, que es vital para el organismo. La mayoría de las personas no suelen tomar suficiente cantidad de agua, y añadirle algo de sabor puede ayudarles a aumentar su consumo.



La vitamina C, abundante en el limón, es importante para la piel, los huesos y el tejido conectivo, ya que favorece la producción de colágeno y ayuda a reforzar el sistema inmunológico, además de favorecer la absorción del hierro.



La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda un consumo diario de 80 mg/día de vitamina C para una persona adulta. El limón contiene, aproximadamente, entre 19 a 47 mg/100 mL de jugo. Por lo tanto, un vaso de agua con jugo de limón no nos garantiza el consumo de vitamina C aconsejado por la OMS, por lo cual es necesario consumir otras fuentes de esta vitamina para obtener la cantidad necesaria para el buen funcionamiento del organismo.



Los beneficios que posee el limón no son muy diferentes a los de cualquier otra fruta; sin embargo, se ha hecho común encontrar consejos como el de beber un vaso de agua caliente con limón en ayunas para favorecer la absorción de grasas y acelerar la pérdida de peso, aunque, de momento, no existe ningún estudio que así lo compruebe. Si quieres o requieres someterte a un régimen alimenticio es mejor consultar a un especialista.



¿Este hábito pudiera ser perjudicial para la salud?

El jugo de limón es un producto ácido. Si tenemos tendencia a sufrir problemas de acidez estomacal, si tenemos principio de úlcera gástrica o la padecemos, lo más probable es que podamos acentuar este problema.

Por otra parte, el jugo de limón tiene un alto poder de erosión, lo que podría provocar un daño en el esmalte de la dentadura. Además, si consideramos la posible presencia de azúcares libres en el jugo del limón, esto podría también acelerar el proceso de aparición de caries.



Como podemos ver, el agua de limón en ayunas podría tener algunos beneficios para el sistema inmunológico, pero debemos utilizar solo unas pocas gotas de su jugo para evitar algunos de sus efectos perjudiciales.