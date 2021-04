Alimentos que contienen menos sodio

SAN PEDRO SULA.

La mayoría de las personas consumen más sodio (sal) del que necesitan. Esto puede llevar a problemas de salud, como presión arterial alta.

Si quieres reducir la cantidad de sodio en tu alimentación, sigue estos consejos cuando vayas al mercado:



-Cuando puedas, elige alimentos frescos en lugar de procesados.

-Usa la etiqueta de información nutricional para ver la cantidad de sodio que contiene cada alimento. Compara las etiquetas para hallar los productos que tengan menos sodio.

-Busca alimentos cuya etiqueta indique que contienen poco sodio (low sodium) o que no tienen sal adicional (no salt added).

-Lleva la siguiente lista a mano la próxima vez que vayas al mercado para escoger alimentos que tengan menos sodio.



Verduras y frutas.

-Compra abundantes frutas y verduras.

-Cualquier fruta fresca, como manzanas, naranjas o plátanos guineos

-Cualquier verdura fresca, como espinaca, zanahorias o brócoli

-Verduras congeladas sin mantequilla ni salsas adicionales

-Verduras enlatadas que contengan poco sodio o no tengan sal adicional (enjuágalas para retirar parte del sodio)

-Jugo de verduras con poco sodio

-Frutas congeladas, enlatadas o secas sin azúcares agregados

-Panes, cereales y granos

-Compara las etiquetas para encontrar productos que tengan menos sodio. Busca alimentos que tengan el 5% o menos del valor diario recomendado de sodio (DV, por sus siglas en inglés).Un alimento que tenga el 20% del valor diario recomendado de sodio o más contiene mucho sodio. Cuando cocines granos, no agregues sal.

Panes, cereales y granos.

-Granos integrales, como arroz integral o silvestre, quinua o avena

-Pasta y cuscús de trigo integral o de otros granos integrales

-Cereales para el desayuno (fríos o calientes) que contengan granos integrales y no tengan azúcares agregados, como avena o trigo triturado

-Palomitas de maíz sin sal y totopos o pretzels con poco sodio

-Pan, bagels, panecillos ingleses (English muffins), tortillas y galletas de granos integrales.

Muchos contienen cantidades altas de sodio, así que no olvides leer la etiqueta

Consejo: Si el alimento trae un paquete de especias, usa solo una parte del paquete para reducir la cantidad de sodio.



Alimentos que contienen proteínas

Elige carnes, aves, pescado y mariscos frescos o congelados en vez de procesados. Algunas carnes, aves, pescados y mariscos tienen sodio adicional.

Si el empaque lleva etiqueta de información nutricional, léela y opta por los que tengan un 5% o menos de valor diario recomendado de sodio.

-Pescados o mariscos frescos o congelados

-Pechuga de pollo o de pavo sin piel ni adobo

-Cortes magros de carne de res o de cerdo

-Nueces y semillas sin sal

-Chícharos (alverjas), garbanzos, lentejas y frijoles secos (por ejemplo, rojos, pintos, negros y carita)

-Frijoles enlatados sin sal adicional o con poco sodio. Enjuágalos para retirar parte del sodio.

-Huevos

Productos lácteos

Lee la etiqueta del queso, ya que este puede contener mucho sodio. Opta por productos lácteos descremados o semidescremados.

-Leche descremada o semidescremada (al 1%)

-Yogur sin sabor descremado o semidescremado

-Queso con poco sodio o con menos sodio (como el queso suizo natural)

-Leche de soya enriquecida con calcio y vitaminas A y D

Aderezos, aceites y condimentos.

Cuando prepares los alimentos, usa ingredientes que contengan poco sodio o no tengan nada de sodio.



-Margarina y aceites semisólidos (en barra, crema o líquido) que no contengan sal ni grasas trans y que tengan menos grasas saturadas

-Aceites vegetales (colza [canola], oliva, cacahuete [maní], cártamo [safflower], soya y girasol)

-Aderezos para ensaladas que contengan poco sodio (o aceite y vinagre)

-Salsa de tomate (kétchup) con poco sodio o sin sal adicional

-Salsa al estilo mexicano (picante o no) con poco sodio

Sazones.

Para darle sabor a la comida, prueba estas sazones en lugar de la sal.



-Hierbas, especias o sazones sin sal

-Verduras picadas (ajos, cebolla y pimientos)

-Jugo de lima y limón

-Jengibre