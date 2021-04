Si eres hipertenso debes evitar estos alimentos

SAN PEDRO SULA.

La hipertensión es una patología mucho más grave de lo que pueda parecer en un principio. La persona puede no darse cuenta ni presentar ningún tipo de síntoma y estar sufriendo graves problemas de salud. La tensión demasiado alta puede llegar a dañar de una manera bastante serie los riñones o el corazón.



La alimentación tiene un papel importante a la hora de evitar que una persona sufra hipertensión. Toma buena nota de esta serie de alimentos que debes evitar tomar si sueles tener la tensión más alta de lo normal.



-Chocolate

Uno de los alimentos que debe evitar comer cualquier persona que tenga hipertensión es el chocolate. Contiene cantidades de cafeína importantes que no son buena para la tensión. Hay que matizar que contra más puro sea el chocolate menos dañino es para la salud.

No es lo mismo el tomar un chocolate de un 95% de pureza que otro que lleva poca cantidad de cacao y mucha azúcar. Si te gusta lo dulce no pasa nada por tomar una onza al día de chocolate negro de más de un 90%.



-Bebidas con gas

Las bebidas gaseosas y carbonatadas son perjudiciales para las personas que sufren hipertensión debido a la gran cantidad de sodio que contienen. Sin embargo se ha podido probar que el agua mineral con gas no supone grandes riesgos para las personas que tienen problemas con la tensión alta.



-Alcohol

El alcohol de por sí es malo para la salud y en el caso de la hipertensión es esencial el tomar bebidas que contengan alcohol. El alcohol daña seriamente el sistema cardiovascular y provoca que la tensión suba más de la cuenta. Una persona que esté diagnosticada con hipertensión no debe tomar nada de alcohol.



-Carne roja

La carne roja tiene una serie de nutrientes importantes para la salud pero por otra parte es rica en grasas del tipo saturadas, algo que puede agravar la hipertensión. No es conveniente el abusar de este tipo de alimento y optar por otros que aporten proteínas y otros nutrientes que no hagan subir la tensión como es el caso del pollo o el pavo.



-Bebidas ricas en azúcar

Al igual que ocurre con la sal, el azúcar es el enemigo público número uno de la tensión alta. La cantidad de azúcar que contienen ciertas bebidas es muy peligroso para aquellas personas diagnosticadas con hipertensión.

El consumo de azúcar va a provocar una alteración importante en la sangre del organismo, dando lugar a subidas de tensión bastante importantes.



-Patatas

Otro de los alimentos peligrosos para la hipertensión son las patatas. No conviene abusar de este tipo de alimento ya que si ello ocurre, la tensión sube más de la cuenta con todo el riesgo que ello conlleva. Si se come patatas, hay que hacerlo de una manera moderada y sin abusar.

Es totalmente desaconsejable el tomarlas fritas debido al exceso de grasas que contienen.

En definitiva, una alimentación equilibrada y lo más saludable posible es clave a la hora de mantener a raya los niveles de tensión. La hipertensión es una patología muy grave que puede poner en grave riesgo la salud de la persona. Hay ciertos alimentos que debes evitar si estás diagnosticado con hipertensión. Tanto el alcohol, como la sal o el azúcar son grandes enemigos para la tensión demasiado alta.