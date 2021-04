Alimentos que te ayudan a cuidar el hígado

SAN PEDRO SULA.

Amenudo, cuando el hígado está sobrecargado, podemos notar falta de concentración, estreñimiento, malas digestiones, piel seca, enfado, apatía o dificultad en la toma de decisiones. Esto es especialmente habitual en primavera. Pero con unos pocos cuidados enseguida mejoraremos los síntomas.



El hígado requiere un buen descanso, algo de actividad física para sudar y eliminar tóxicos acumulados, cenar pronto y mimarlo diciéndole "sssshhhhh" (en taichí se pronuncia internamente este sonido durante los ejercicios para calmar el hígado, que según la medicina tradicional china es donde se guarda la rabia).



La alimentación es especialmente importante a la hora de cuidar el hígado. Para ayudar al hígado y a los órganos emuntorios a desintoxicar el organismo:



-Evita los alimentos procesados, el azúcar y los estimulantes.

-Introduce en tu dieta verduras crudas de sabor amargo, germinados, hojas verdes, fermentados y proteína de calidad.

-Toma cúrcuma y boldo, dos plantas mejoran la función hepática.

Entre los alimentos que más te ayudan destacan los siguientes:

1. Las alcachofas limpian tu hígado

De sabor amargo, las alcachofas contribuyen a la limpieza y desintoxicación del hígado. Son ricas en silimarina, un antioxidante que también está en el boldo, la planta reina para el cuidado del hígado.



Tómalas 2 ó 3 veces por semana aliñadas con zumo de limón y crudas o cocidas al vapor. Otra opción para tomar alcachofas en combinación con limón es prepararlas al horno, como en esta receta.



2. Pickles de rábano, fermentados beneficiosos

La fermentación aporta a los encurtidos un sabor ácido y bacterias buenas para la flora intestinal. El sabor ácido, según la medicina tradicional china, se asocia también al cuidado del hígado. Cada día acompaña una de las comidas principales con 1 cucharada de pickles de rábano.



3. El brócoli es una crucífera muy recomendable

Esta crucífera es una de las verduras más recomendadas para la salud hepática porque es rica en azufre, imprescindible en la segunda fase de detoxificación del hígado. Prepara el brócoli al vapor o al wok, y consúmelo 3 ó 4 veces por semana.



4. Puerro, rico en compuestos azufrados

Junto con los ajos y las cebollas, el puerro es también rico en compuestos azufrados que ayudan a que el hígado funcione a la perfección. Puedes comerlo a diario, en caldos, cremas o al vapor.



5. Los garbanzos aportan aminoácidos

Necesitamos aminoácidos para formar enzimas que intervienen en el metabolismo de limpieza hepática. ¡No nos los podemos olvidar! Y los garbanzos, como otras legumbres, son una gran fuente de aminoácidos. Come garbanzos 4 veces a la semana junto a otras legumbres, como guisantes.



6. Germinados de rábano o brócoli: vitaminas, minerales y enzimas

Los germinados están repletos de vitaminas y minerales biodisponibles, además de sumar enzimas a la dieta. Tanto unos como otros aportan sustancias necesarias para el hígado. Cada día añade un buen puñado a tus ensaladas.



7. Espárragos, para eliminar tóxicos por la orina

Ricos en agua y azufre, favorecen la eliminación de tóxicos por la orina y la formación de aminoácidos azufrados necesarios en el proceso de limpieza. Consume espárragos verdes 3 ó 4 veces por semana al vapor, al horno o salteados.



8. El nabo daikon favorece la función renal

Según la medicina tradicional china es una de las hortalizas indispensables para la correcta eliminación a través de la orina de toxinas producidas en el hígado, ya que es una raíz con mucha agua y favorece la función renal. Añádelo a tu caldo vegetal o crema de verduras día sí día no.



9. Manzana, rica en antioxidantes y en pectina

La manzana no solo es rica en antioxidantes, necesarios para neutralizar los radicales libres que se forman en la primera fase de desintoxicación. También lo es en pectina, una fibra soluble que favorece el tránsito intestinal y la eliminación de sustancias a través de las heces. Toma 1 al día cruda o en compota.



10. Pepino: diurético e hidratante

El pepino es otro alimento rico en agua y minerales que favorecen la excreción de tóxicos a través de la orina. Resulta diurético y laxante. Además, es muy hidratante y bajo en calorías. Añádelo a diario, semipelado, a tus zumos o batidos y a las ensaladas.