La sábila: cuáles son sus propiedades y cómo usarlas

SAN PEDRO SULA.

Con propiedades hidratantes, cicatrizantes, antiinflamatorias y relajantes, la sábila es una de las plantas con más beneficios comprobados por la ciencia. Gracias a los componentes bioactivos que se unen en su interior, su extracto puede ser utilizado en numerosos productos cosméticos y medicinales. Conocer las propiedades de la sábila puede enseñarte a aprovechar un recurso que todos podemos tener en casa.

La sábila, también conocida como aloe vera, es una planta suculenta de la familia de las Asphodelaceae que, aunque se desarrolla mejor en sitios desérticos y de altas temperaturas, puede encontrarse en regiones de clima menos cálido y subtropical.



Su tallo suele ser corto y erecto y sus hojas son gruesas, largas y tienen una especie de púas en los bordes. Son de color verde, rugosas y carnosas, tienen pequeñas manchas blancas y se angostan hacia la punta.

No se necesita mucho trabajo para mantener estas plantas porque se alimentan principalmente del aire y poseen reservas interiores de agua que utilizan en épocas de pocas precipitaciones. Igualmente, para que se vean más saludables, es importante protegerlas del frío y asegurarles una temperatura mayor a 15 grados centígrados.



Como dijimos anteriormente, las propiedades curativas de la sábila tienen su explicación en una sustancia viscosa e incolora que poseen en el interior sus hojas. Basta con cortar una de ellas para obtener un gel cargado de vitaminas, minerales, aminoácidos y antioxidantes.



Sábila: Propiedades y beneficios

Los elementos más importantes que componen a esta planta suculenta son:

-Minerales como Hierro, Calcio, Magnesio, Manganeso y Selenio.

-Enzimas que ayudan a eliminar los radicales libres.

-Siete aminoácidos esenciales que nuestro cuerpo no es capaz de fabricar.

-Vitaminas del complejo B (1, 2, 6 y 12).

-Provitamina A.

-Vitamina E.

-Vitamina C.



Gracias a todos estos nutrientes, consumir jugo, aplicar gel o usar productos fabricados con extracto de aloe vera contribuye a mejorar la salud en muy diversos aspectos.

Aquí te contamos cuáles son los mayores beneficios de la sábila:

-Hidrata la piel.

-Ayuda a la rápida cicatrización de heridas y quemaduras.

-Tiene propiedades antiinflamatorias si se usa de manera tópica.

-Ayuda a combatir y evitar la propagación de algunos tipos de virus y bacterias.

-Mejora la absorción de nutrientes en la digestión.

-Estimula el sistema inmunológico.

-Tiene propiedades relajantes.

-Puede ayudar a reducir niveles de azúcar en sangre, como también el colesterol y triglicéridos