Alimentos para aumentar la masa muscular

Una nutrición adecuada es esencial para mantener la salud y estar en forma. Si quieres entrenar intensamente tendrás que llenarte de energía con los alimentos adecuados para alcanzar resultados óptimos.

Estos alimentos están llenos de energía y pueden ayudarte a aumentar tu masa muscular.



1.Lentejas

Las legumbres están llenas de proteína y fibra. Las lentejas por ejemplo son particularmente altas en proteína. 100 g de este alimento proporcionan 25 gramos de proteína. El contenido de fibra tampoco se debe subestimar. Sólo 100 g cubren el requerimiento diario (30 g).



2.Huevos

Los huevos son perfectos para construir masa muscular. Un huevo de gallina te proporciona 7 gramos de proteína. Además, su valor biológico es de casi 100. ¿Qué significa esto? Cuanto más alto sea el valor biológico, más similar es la proteína del alimento a la del propio cuerpo, con lo cual es más fácil para el cuerpo transformarla en masa muscular. Dos huevos cocidos por ejemplo son un aperitivo postentrenamiento ideal.



3.Aceite de linaza

Si el fitness es tu objetivo, deberías incorporar el aceite de linaza en tu dieta. Es altamente nutritivo y lleno de ácidos grasos omega 3, que mantienen el corazón y el cerebro saludables y ayudan a detener la inflamación.



4.Quinoa

La quinoa es la guarnición perfacta para acompañar a un entrenamiento con el propio peso. 100 g dan 15 g de proteína vegana. Este grano también es alto en magnesio (275 mg), que juega un papel crucial en la contracción muscular.



5.Jengibre

El jengibre no sólo fortalece el sistema inmune: se dice que este tubérculo asiático mejora la circulación sanguínea a los músculos (¡que ayuda a no tener dolor muscular!) y ayuda a descomponer el ácido láctico del tejido muscular. Esto promueve una recuperación más rápida y permite al cuerpo prepararse para el próximo entrenamiento.



6.Queso Cottage

Las tortitas de proteína con queso cottage son el desayuno perfecto si te encanta el entrenamiento con el propio peso. ¿Por qué? Este producto lácteo es bajo en calorías y una buena fuente de proteínas y carbohidratos. El queso cottage también contiene aminoácidos esenciales y triptófanos, que te ayudan a dormir mejor. Y un buen descanso es crucial para darlo todo en tus entrenos.



7.Café

¿Qué te parece un café antes de entrenar? El café aumenta la presión sanguínea y la frecuencia cardíaca, lo cual te ayuda a sacar el máximo provecho de tu entrenamiento. Pero ten cuidado con las cantidades. Un espresso es una buena idea antes de un entrenamiento con el propio peso, pero sin azúcar ni leche.



8.Arándanos

¡Pequeños pero matones! Los arándanos son bajos en calorías. 100 g tienen solo unas 40 calorías. Estas bayas moradas también son antioxidantes. Esto significa que combaten los radicales libres del cuerpo, lo cual es muy importante si entrenas regularmente. Los arándanos son riquísimos en batidos o con yogur natural y avena.



9.Nueces

Los frutos secos y las semillas son esenciales para construir masa muscular. Son ricos en proteínas así como en grasas. Las nueces son particularmente beneficiosas por su alto contenido en grasa no saturada.



Si quieres aumentar masa muscular, una dieta saludable con suficiente aporte calórico es tan importante como los entrenamientos en sí. ¡Asegúrate de incluir estos alimentos en tus comidas de forma regular e irás por el buen camino para aumentar tu masa muscular!.