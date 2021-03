¿Es buena una dieta 'detox' para depurar y adelgazar?

SAN PEDRO SULA.

Los expertos recuerdan que si nuestra dieta es sana y variada, no sería necesario depurar o limpiar el organismo, porque este ya se desintoxica por sí mismo.

"Lo ideal es comer sano todo el año. Y consumir abundantes frutas, verduras, hortalizas, cereales integrales, legumbres, pescado, carnes magras, huevos, lácteos, etc.", afirma el especialista, dietista y nutricionista y doctor en biología molecular, quien advierte de que "no hay alimentos mágicos, lo que importan son los patrones dietéticos en su conjunto más allá de alimentos concretos".



Ahora bien, puede haber circunstancias en las que sí sea favorable. Pero sin caer en la tentación de realizar una dieta 'milagro', aunque se llame depurativa. Es decir, nada de tomar solo caldos, siropes, zumos o infusiones. Puesto que ingerir solamente este tipo de alimentos puede acarrear déficits nutricionales y problemas en nuestra salud.



Veamos pues cómo se depura nuestro organismo y qué piensan los expertos de las dietas 'detox':

-Los riesgos para el cuerpo de los excesos

Tal como afirma el dietista y nutricionista Ramón de Cangas, doctor en biología molecular, "Todos tenemos muy claro, porque es de sentido común, que una ingesta demasiado elevada de grasas, sodio, alcohol, azúcares simples… no es muy beneficiosa para nuestra salud hepática, renal, cardiovascular y metabólica".



Como es lógico, con excesos de este tipo forzamos a nuestro organismo a trabajar más duramente. Como consecuencia de estos excesos -y también de que quizás se han ganado algunos kilos de más- muchas personas pueden caer en la tentación de compensarlos mediante las llamadas dietas depurativas o 'detox', que muchas veces prometen limpiar y depurar nuestro organismo tras los excesos y de paso eliminar esos kilos de más ganados.

Sin embargo, hay que tener mucho cuidado, ya que estas dietas pueden ser dietas milagro y por tanto contraproducentes y peligrosas para la salud. Lo mejor, por ello, es consultar siempre con un especialista en nutrición, que nos asesorará adecuadamente y nos explicará qué tipo de alimentación debemos seguir tras los excesos.



-¿Qué es la detoxificación?

Nuestro cuerpo tiene sus propios sistemas de depuración. A esto se le llama 'detoxificación' y ayuda a que el organismo funcione mejor y no acumule sustancias tóxicas. Como explica Ramón de Cangas, se trata de un conjunto de reacciones que metabolizan las sustancias de desecho para excretarlas.

Estos procesos tienen lugar, fundamentalmente, en el hígado, los riñones y la piel y participan diferentes enzimas según cuál sea la sustancia que se tiene que metabolizar. El especialista en nutrición Ramón de Cangas indica que se trata de un proceso natural pero complicado y que siempre pueden quedar algunos residuos en nuestro cuerpo, que serán menores si nuestra dieta es variada y sana. Sin embargo, no apoya las dietas depurativas muy bajas en calorías e insiste en comer siempre sano.



Elisa Blázquez, directora de Nutrición de Foodstories, apoya este argumento y recalca que cuando hablamos de la depuración del cuerpo, el correcto equilibrio intestinal y un hígado sano, son fundamentales.

Asimismo, recuerda que es bueno favorecer los procesos de eliminación de tóxicos en el cuerpo a menudo porque hoy en día estamos expuestos a muchas sustancias de origen sintético que nuestro cuerpo puede acumular y se comportan como tóxicos. "Nuestro cuerpo recibe a diario aditivos sintéticos, pesticidas, sustancias presentes en los plásticos y metales pesados que debe eliminar".



-Puedes ayudar a tu organismo a desintoxicarse

"Siempre podemos favorecer esta depuración y no tiene porqué consistir en dejar de comer, hay muchos modelos de dietas depurativas. Desde luego que si comemos siempre de manera saludable, depurarse no supone un cambio muy drástico, lo que debemos hacer es favorecer el drenaje del cuerpo, incorporar más antioxidantes que ayuden al hígado, fibra que regule el intestino y líquidos para estimular a los riñones. Tomar muchos vegetales es la mejor estrategia y los ayunos intermitentes también son fantásticos para que el cuerpo por sí solo estimule sus procesos depurativos", resalta Elisa Blázquez, de Foodstories.



-Un plan 'detox' puede ser bueno antes de adelgazar

"Es importante que preparemos nuestro organismo y que no forcemos la pérdida de peso”, explica Irma Rey Gómez, ingeniera química experta en dietética y nutrición de Ondalium, compañía española de biocosmética y alimentación saludable. “Una medida efectiva antes de comenzar cualquier dieta, es realizar una ‘limpieza’ previa del organismo, para después seguir un régimen ordenado y con sentido, basado en una alimentación saludable. De esta forma, los resultados mejorarán y no serán necesarios dietas severas y poco saludables”.



-Zumos y batidos 'detox', ¿sí o no?

Sobre si estos productos depurativos sirven de algo, el doctor en biología molecular, Ramón de Cangas, señala que, aunque se presenten como una forma de eliminar toxinas, en realidad se trata de vías para llevar a cabo dietas hipocalóricas.

"Es cierto que ciertas sustancias para eliminarse precisan de un proceso metabólico, ya que si se acumulan en el organismo pueden producir daños en la salud. Para eliminarlos nuestro organismo debe procesarlos metabólicamente o transformarlos, es decir, realizar un proceso depurativo denominado 'detoxificación', por lo que estos batidos especiales no estarían justificados".



Elisa Blázquez, de Foodstories, opina que debe considerarse el contexto en que se incorporen y añade que no son la panacea y siempre deben ir acompañados de un plan de alimentación completo. "Si son de primera prensión en frío y contienen mucha clorofila de verduras verdes, pueden ayudar en ciertos momentos. Si son batidos altos en fructosa, no son recomendables por la cantidad de azúcar que aportan. En general, tomar la fruta y verdura entera siempre nos aporta mucha más fibra y es más positivo a nivel intestinal".



¿Qué alimentos son los más depurativos?

Pese a que, como decíamos, nuestro organismo tiene sus propios mecanismos de depuración y si llevamos una alimentación saludable no sería necesario hacer una dieta 'detox', sí se puede echar mano de algunos alimentos que ayudan a la función depurativa de nuestro cuerpo.

Estos son, según nos explica Elisa Blázquez, directora de Nutrición de Foodstories, tenemos gran cantidad de ellos dependiendo qué órgano debemos estimular, pero pongo algunos ejemplos ricos en fitoquímicos que ayudan a nuestro hígado y fibra:



- Alcachofas, diente de león, remolacha, apio, escarola, manzana, limón, papaya, pepino, perejil. (vegetales que ayudan a depurarnos)

- Frutos rojos, acai, té matcha, chlorella, espirulina, alfalfa (muy ricos en fitoquímicos)

- Avena, chía, lino y cáñamo (fibra y mucílagos)

- Cúrcuma y jengibre (raices)