Ejercicios para calmar problemas psicológicos  

SAN PEDRO SULA.

Sabemos que hacer ejercicio es bueno para la salud física. Pero no podemos ignorar que cualquier actividad es beneficiosa para la salud mental. De hecho, los problemas o trastornos psicológicos leves que podamos sufrir a lo largo de nuestra vida pueden mejorar considerablemente con el ejercicio físico. De ahí que los médicos siempre recomienden que parte de la terapia sea 'moverse'.



Los expertos de Gympass, plataforma de bienestar, e ifeel, app de psicólogos online, han querido dar un paso más y han buscado aquellas disciplinas deportivas que nos proporcionen un beneficio mayor a cada problema. Así, han revisado aquellas afecciones psicológicas más comunes y han llegado a la conclusión de que estas actividades son las más indicadas para abordarlas.



Estas conclusiones se han presentado en el estudio 'Deporte y salud mental', un documento que refuerza la importancia de practicar deporte para conseguir un equilibrio físico y mental y que tiene como objetivo paliar los efectos de los principales problemas psicológicos a través de una disciplina deportiva específica.



Empezamos por uno de los males más comunes y que aqueja a una gran parte de la población. Más en estos tiempos de incertidumbre provocada por la crisis sanitaria del coronavirus.



Ejercicios de yoga para la ansiedad

Ante repetidos episodios de ansiedad se recomienda la práctica del yoga. Esta disciplina física y mental ayuda a controlar la respiración, conseguir consciencia sobre el cuerpo y gestionar las emociones de manera positiva.



Ejercicios de karate para enfrentarte al duelo

Sabemos que no hay nada más duro que perder a un ser querido. Y que, en estos momentos, es muy complicado ponerse a pensar en practicar un nuevo deporte o ejercicio para enfrentarte a esta situación. Sin embargo, los expertos en psicología aseguran que hacer ese esfuerzo puede merecer la pena.

Artes marciales como el karate ayuda a descargar emociones y sirven como un anclaje en el aquí y ahora. Deportes que requieran contacto, conciencia del cuerpo y expresión controlada de la energía, como el karate, pueden ser de ayuda en algunas situaciones difíciles.



Ciclo indoor para problemas de autoestima

El deporte en general ayuda a paliar los problemas de autoestima, pues favorece la producción de neurotransmisores relacionados con el placer, relaja, ayuda a descansar y a tener un cuerpo más sano y tonificado, lo que contribuye a mejorar la autoestima. Ciclo indoor es un deporte muy completo, pues ayuda a quemar grasas y tonificar mientras pasas un buen rato en compañía y con buena música.



Boxeo para la depresión

De nuevo, somos conscientes de que la depresión es una enfermedad grave, que requiere un abordaje multidisciplinar, en muchas ocasiones, fármacos y terapia. Pero el ejercicio también ayuda. Para pacientes con trastornos depresivos, los especialistas aconsejan el boxeo.

Esta práctica, ya sea en un ring o contra un saco, alivia los síntomas de la depresión, pues proporciona una gran cantidad de endorfinas, un refuerzo natural del estado de ánimo. Fomenta además la confianza y la autoestima.



Deportes de equipo para la falta de habilidades sociales

Hay personas a las que les cuesta interactuar con otras. Esto es debido a la falta de destrezas comunicativas o a problemas de autoestima. Para paliarlo los expertos recomiendan los deportes de equipo. Contribuyen a mejorar las relaciones sociales, como por ejemplo, fútbol, baloncesto o voleibol. En estos deportes es esencial contar con el otro y comunicarse con él a través de mensajes sencillos y claros que favorezcan vencer juntos.



Bailes de salón para los problemas de pareja

Aunque practicar cualquier deporte en pareja puede resultar beneficioso para la buena marcha de la relación, cualquier modalidad de bailes de salón es el mejor aliado. Fomentan el contacto físico, la coordinación de uno con otro, pueden resultar divertidos y favorecer que los participantes se centren en una acción compartida y en no discutir.



Natación si te da miedo estar sola

Uno de los ejercicios más recomendados para aquellas personas que tienen problemas con la soledad, es decir, a las que no les gusta estar solas, es la natación. Además, es un deporte muy relajante. Te aísla del exterior, ayudándote a focalizar la atención en ti en un espacio donde solo tú estás presente.



Ejercicios de pilates contra los ataques de pánico

Con el objetivo de reducir los ataques de pánico en pacientes propensos, se recomienda la práctica de pilates. Ayuda a dominar el cuerpo y controlar los impulsos, además de aportar capacidad de concentración.



Running si no puedes dormir

Si tu cruz diaria es no poder dormir bien, te despiertas mucho por la noche o te cuesta conciliar el sueño, debes practicar ejercicios aeróbicos. Deportes como el running mejoran la circulación sanguínea y la frecuencia cardiaca, relajando el cuerpo y facilitando un mejor descanso. Eso sí, evita practicarlos justo antes de acostarte, o puedes conseguir el efecto contrario.



Taichi si no puedes concentrarte o sufres hiperactividad

Si te parece que los ejercicios de taichi son sencillos y no requieren mucha preparación, estás equivocada. El taichi es una disciplina que precisa de un entrenamiento riguroso, gran capacidad de concentración y coordinación y control sobre el cuerpo. El desarrollo de estas capacidades puede ser muy beneficioso en el abordaje del trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH).