Los múltiples beneficios del pistacho

SAN PEDRO SULA.

Todos los frutos secos, en general, poseen múltiples beneficios para la salud. Según datos de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA), el más importante es sin duda su beneficio cardiovascular, pues ayudan a reducir el riesgo de contraer ciertas cardiopatías.

Sin embargo, solemos colocar siempre a la nuez en la primera posición del ránking y, aunque es verdad que destaca por su contenido en ácido graso Omega 3, no debemos olvidar los poderes nutricionales de otros frutos secos como es el caso del que hoy es 'homenajeado'.



Y es que podríamos decir que está considerado hoy día como ‘superalimento’, un mérito que consigue debido a su alto nivel nutricional y su carga de antioxidantes. Para encontrar los orígenes de este fruto seco, debemos remontarnos a Oriente Medio, donde comenzó a cultivarse y, a partir del siglo I, empezó a extenderse su uso en el Mediterráneo.



Apunta sus beneficios

Entre sus muchos beneficios, destacamos algunas razones por las que deberías incluir en tu dieta desde hoy mismo:



-Es una buena fuente de las llamadas grasas buenas, monoinsaturadas y poliinsaturadas, así como en sustancias antioxidantes (vitaminas A,C, E y selenio), conocidas por su importante papel en la protección de la función endotelial y en la prevención de alteraciones vasculares. Y es que es bajo en grasas saturadas, a lo que hay que sumar que no poseen colesterol, lo que suma poder en la defensa contra las enfermedades cardiovasculares, como citábamos antes.

-Reduce el estrés gracias a su contenido en potasio y magnesio.

-Es rico en fibra, con todas las propiedades beneficiosas que esto conlleva. Entre ellas, el hecho de retrasar el vaciado gástrico; lo que contribuye a aumentar la sensación de saciedad.

-Reduce los niveles de colesterol y triglicéridos en sangre, ralentiza la absorción de glucosa por el intestino y mejora el tránsito intestinal.

-Es rico en proteína vegetal de buen valor biológico, en minerales como el hierro, potasio, fósforo y azufre, y también es rico en vitaminas del grupo B. Hay que tener en cuenta que contiene 19 g de proteína por cada 100 g.

-Otro de sus nutrientes es el fósforo, por lo que podemos decir que es un buen aliado de la buena salud dental.

-Y otro beneficio que debemos tener en cuenta es que su ingesta es lenta, debido en parte a que debemos retirar las cáscara, lo que nos ayuda a prolongar la experiencia y a controlar las raciones. No hay duda de que son un snack perfecto, pues al ingerirlos entre horas, facilitamos la absorción de sus nutrientes y aprovechamos su poder saciante.

Mejor sin sal

Eso sí, es importante tener en cuenta que cuando elegimos cacahuetes y pistachos mejor comprarlos sin sal y con cáscara ya que con cáscara conservarán mejor sus propiedades. También hay que mirar las etiquetas para que no contengan aceites vegetales añadidos.



¿Engordan tanto?

Muchas veces evitamos comerlos por temor a engordar, pero resulta una alternativa saludable para comer entre horas. Tal y como explican los nutricionistas de Nutritienda, hay una creencia popular que cree que el pistacho es el fruto seco más calórico, pero esto no es así. Con respecto a las calorías debemos decir que el pistacho (con aproximadamente 590 Kcal/100g) tiene menos calorías que los piñones, las avellanas, las nueces y las almendras. Por lo tanto, no se trata del fruto seco más calórico.

Un extra: "Puede ser un gran aliado de los deportistas que quieran aumentar su rendimiento muscular, ya que es rico en arginina, aminoácido que favorece la vasodilatación y la síntesis de óxido nítrico, lo que facilita el aporte de nutrientes a nuestras células, siendo indispensable en la recuperación muscular.

También, al ser rico en fibra produce un efecto saciante y prolongado, por lo que colabora en el control de peso, por lo tanto, si uno come varias veces a la semana pistachos reduce la probabilidad de picar entre horas alimentos procesados y ricos en azúcares que favorecen el aumento de peso", cuentan.