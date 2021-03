Deliciosos alimentos ricos en antioxidantes y bajos en calorías

SAN PEDRO SULA.

Nadie duda de que las frutas del bosque son una oferta excelente que pone a nuestro alcance la naturaleza. Destacan por su sabor, pero es que, además, tienen muchos beneficios de los que podemos aprovecharnos.

“Su pigmentación rojiza (o azulada o morada) se debe a los antocianósidos, sustancias de la familia de los flavonoides con gran capacidad antioxidante además de venotónicos (mejoran el funcionamiento del sistema venoso)”, nos cuenta la doctora Ana María Luzón, experta en nutrición y dietética y miembro de Top Doctors, que nos detalla más beneficios de estos dulces frutos:



-Tienen un contenido de vitamina C importante, también antioxidante y que contribuye al buen estado del Sistema Inmunológico.



-Otra de sus características es el aporte de fibra vegetal (las semillas de estos frutos), favoreciendo el bienestar de nuestra microbiota intestinal, que, a su vez, coopera al buen funcionamiento de todos y cada uno de nuestros órganos y sistemas, cerebro incluido.



-Por último, el aporte calórico de estas frutas es bastante reducido, por lo que podemos tomar la cantidad que deseemos.



Directo a nuestra dieta

Como decíamos, son una buena alternativa, además de temporada. Los expertos en nutrición así lo confirman.

“Son interesantes en cualquier momento del año por todas las características que hemos enumerado, pero es cierto que, en época de frío, hay que redoblar los esfuerzos por mantener nuestro sistema inmunológico en condiciones óptimas (más en el momento actual, con esta pandemia) y estas frutas cumplen todos los requisitos para ser incluidas en nuestra dieta”, nos cuenta la nutricionista.



Un buen aliado de tu piel y de tu figura

Ten en cuenta, además, que pueden echarte una mano si tu objetivo es cuidar la salud de tu piel. “Los componentes antioxidantes de estas frutas dificultan la formación de radicales libres y, por tanto, del envejecimiento celular. En ese sentido, mejoran el estado de la piel, además del resto del organismo”, nos explica la doctora Luzón.



No solo la piel se beneficia de su consumo, tal y como nos explica la doctora. “Como he comentado anteriormente, son frutas con un bajo contenido en calorías, por lo que se pueden consumir sin que afecte al peso. Además, el aporte de fibra contribuye a mantener un buen ritmo intestinal, previniendo el estreñimiento y la hinchazón que genera”, nos cuenta.



¿Cuáles nos aportan menos calorías?

Le preguntamos a la doctora cuáles son las que tienen un menor aporte calórico. “Todas aportan entre 35 y 40 Kcal/100 g aproximadamente. Esta diferencia mínima no merece destacar unas sobre otras.

Podemos tomar un mix de todas (frambuesas, arándanos, grosellas, moras, fresas) o una en concreto, según la disponibilidad o lo que apetezca más”, nos cuenta la doctora experta en nutrición, que añade que conviene reseñar también que estas frutas congeladas conservan todas sus propiedades nutricionales (aunque la textura no sea la misma que frescas).



¿Mejor tomarlos en un momento determinado del día?

Nos preguntamos si hay un momento del día en el que sea mejor incluirlos en nuestra dieta, para sacarles más partido. Lo cierto es que, tal y como nos explica la experta en Nutrición, cualquier momento es bueno para tomarlas. “Si se toman en una comida que incluya alimentos de origen animal y, por tanto, hierro, la vitamina C que contienen favorece una mejor absorción intestinal del hierro. Pero cualquier otro momento es adecuado”, nos detalla la experta.