Beneficios para la salud si caminas todos los días

SAN PEDRO SULA.

Cada vez somos más conscientes de la importancia de cuidar nuestra salud para alcanzar el bienestar y prevenir enfermedades.

Una correcta alimentación y la practica regular de ejercicio físico son los pilares fundamentales para estar saludables, tanto por dentro como por fuera. Sin embargo, no hace falta encerrarse en el gimnasio ni ponerse en manos de un entrenador personal para cumplir con el objetivo del movimiento.

Una de las actividades que podemos incluir en nuestra rutina y que reporta un sinfín de beneficios es caminar. Es sencilla, se puede realizar sobre cualquier superficie, solo o en compañía. Escoge un buen calzado y ropa cómoda, elige tu camino y destina unos minutos al día a cuidar tu salud física y mental. ¡Ya no hay excusa!



1. Fortalece el corazón

Caminar, como cualquier ejercicio aeróbico, no solo protege el corazón, sino que lo rejuvenece. Esta actividad mejora la elasticidad de las arterias y reduce el riesgo de sufrir un infarto. Con cada paso que damos, estamos contribuyendo a aumentar tamaño de las cavidades de este valioso órgano, que incrementa la cantidad de sangre que puede bombear en cada latido.



2. Previene la aparición de diversas afecciones

Caminar ayuda a prevenir y controlar diversas afecciones, como las enfermedades cardíacas, la presión arterial alta y la diabetes tipo 2.



3. Favorece la pérdida de peso

Por supuesto, una caminata al día puede tener grandes repercusiones en la báscula. Aunque no quema tantas calorías como otras actividades, salir diariamente a caminar contribuye notablemente al control de peso.

Añadir media hora de caminata enérgica a tu rutina diaria ayuda a quemar alrededor de 150 calorías más al día. Cuanto más largas sean las distancias y más rápido sea el ritmo, más calorías quemarás.



4. Contribuye a frenar los antojos

Caminar produce un efecto ansiolítico. Un estudio realizado por la Universidad de Exeter concluye que caminar 15 minutos al día puede aliviar la ansiedad y frenar la ingesta de alimentos azucarados y productos procesados, tan perjudiciales para la salud.



5. Fortalece huesos y músculos

Caminar no solo no solo fortalece los músculos del tren inferior, sino que además tonifica la parte superior del cuerpo, especialmente brazos y abdominales.



6. Ayuda a equilibrar el colesterol

Caminar y el resto de actividades físicas pueden ser más beneficiosas en el control del colesterol que un fármaco. Tanto es así que, según un estudio publicado en la revista Arteriosclerosis, Thrombosis and Vascular Biology, esta actividad puede reducir los niveles de colesterol 'malo' o LDL hasta un 7%, mientras que caminar a paso rápido eleva el colesterol 'bueno' o HDL.



7. Mejora el estado de ánimo

Además de mantener el cerebro ágil y despejar la mente, una caminata reduce los niveles de estrés y ansiedad, libera endorfinas y provoca sensación de bienestar y satisfacción mental y emocional.



8. Perfecto para ganar más equilibrio y coordinación corporal

Otro de los beneficios de destinar unos minutos al día a caminar es el de mejorar el equilibrio y la coordinación. Caminar ayuda a prevenir caídas, a lograr movimientos más eficientes, a mejorar la resistencia y reducir el riesgo de lesiones.



9. Mejora la vida sexual

¡No es un mito! El ejercicio es la mejor terapia para mejorar la calidad de nuestras relaciones, además de ayudarnos a tonificar el suelo pélvico, algo importante para disfrutar de una vida sexual satisfactoria.



10. Favorece el sueño

Al estar en movimiento, segregamos diferentes hormonas que aumentan la relajación corporal y mental, nos olvidamos de las preocupaciones diarias que nos impiden descansar plácidamente y reducimos notablemente la carga mental que genera el estrés.