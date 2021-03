CrossFit, beneficios e inconvenientes

SAN PEDRO SULA.

Agilidad, flexibilidad, velocidad, coordinación, resistencia cardiovascular y respiratoria, fuerza, equilibrio, potencia, precisión y fortaleza. Todas estas competencias físicas se desarrollan con la práctica del CrossFit, una modalidad deportiva en auge bastante completa, no especializada en el trabajo de ninguna zona corporal concreta, informa en su web la propia marca, CrossFit Inc.



Aunque es un deporte que se ha hecho popular en la actualidad, el CrossFit se puso en práctica hace años en Estados Unidos para la preparación de policías, bomberos o la marina.



Esta práctica es muy distinta a las que pueden verse en gimnasios tradicionales en los que se trabajan zonas concretas. En cambio, el CrossFit trabaja, mediante distintos tipos de ejercicios, los diferentes grupos musculares en una misma sesión. Desde flexiones, sentadillas o saltos hasta otros ejercicios con material específico, como el levantamiento de peso, son algunas de las rutinas que componen una sesión de esta modalidad deportiva.



Beneficios del CrossFit

1. Pierde peso y elimina grasa

La alta intensidad de los ejercicios hace que en poco tiempo se note la pérdida de peso. En el CrossFit casi no hay descanso y es una modalidad en la que se trabaja con repeticiones, por lo que es una práctica perfecta para la quema de grasas y calorías.



Para que se pueda perder peso y quemar grasas no solo sirve hacer deporte, también se tendrá que acompañar de una dieta equilibrada y saludable como complemento al ejercicio.



2. Aumento de la fuerza muscular

El CrossFit es una de las disciplinas más completas porque se trabajan y fortalecen todos los grupos musculares del cuerpo. Además, muchos de los ejercicios se ejecutan con el propio peso del cuerpo, aunque también hay otros que se hacen con material específico. Por ello, poco a poco y con constancia la masa muscular irá en aumento, lo que provocará una mayor fuerza muscular en el individuo.



3. Más resistencia

La intensidad de trabajo que lleva a fortalecer los músculos se traduce en una mayor resistencia. Así, se verá como poco a poco el cuerpo resiste y aguanta más trabajo y ejercicios más exigentes. Por tanto, la capacidad y resistencia pulmonar también se fortalecerá, utilizando el oxígeno como combustible para mantenerse activo durante el entrenamiento.



4. Fomenta relaciones

Aunque el CrossFit tiene desafíos individuales, se suele practicar en grupo. Mientras uno ejecuta un ejercicio los demás pueden hacer otros diferentes, e incluso hacer algunos en pareja o grupo. Así, todos pasan por las distintas rutinas marcadas por el monitor y trabajan los diferentes grupos musculares. Por ello, se comparten experiencias entre todos y los compañeros pueden servir como apoyo para el entrenamiento y como una fuente de motivación.



La cara negativa

El CrossFit es una modalidad que aporta grandes beneficios al cuerpo y a la salud, pero hay que recordar que es una práctica de alta intensidad. Por ello, hay que tener especial cuidado con las lesiones. Realizar los ejercicios de forma incorrecta puede llevar a que se produzcan.



Por tanto, siempre que se sea novato en este tipo de disciplinas, lo recomendable es que se empiece con ejercicios que no fuercen demasiado el cuerpo, al nivel de la capacidad física de cada persona. De esta forma, se irá aumentando poco a poco la intensidad de los ejercicios, según la evolución de la fuerza y resistencia corporal.



También es de gran importancia realizar los ejercicios bajo la supervisión de un entrenador. Con él se controla la técnica y ayuda a mantener la posición adecuada que asegure que siempre se hacen los ejercicios de forma correcta. Así se evitará tomar posturas perjudiciales que puedan acarrear lesiones.