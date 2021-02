Principales alimentos que son enemigos de tu dieta

SAN PEDRO SULA.

El resultado de un plan nutricional no es consecuencia de las excepciones sino de la trayectoria, es decir, que comer un día una ensalada no hará que adelgaces, igual que no hará que engordes comerte un bollo un día.

El problema empieza cuando las excepciones se convierten en costumbre, y los errores ocasionales pasan a ser comida cotidiana. Es muy importante que estés alerta, pues es fácil que poco a poco estos alimentos, vayan ganando terreno a la comida sana, a veces por falta de tiempo o por facilidad al prepararlos.

Para estar al tanto de cuáles pueden ser tus máximos enemigos en la dieta, ten muy claro que éstos no deben entrar en tu cesta de la compra. Y cada vez que tengas la tentación, piénsatelo dos veces.



1. Comida chatarra: Ya sabes que son un gran enemigo de tu dieta, y no solo por las grasas que puedan tener, también por los azúcares, que suelen se, incluso más importantes en el cómputo calórico que aquellas.



2. Bollería: Otra mezcla de aceites y azúcares que además de haberse convertido en una de las principales fuentes de alimento en desayuno y merienda de los niños, también gusta a mayores.



3. Dulces: Especialmente cuando llegan en forma de postre. Muchas veces cuando vemos lo que hemos comido, parece como que el postre no cuenta, sin embargo no hay que buscar mucho para encontrar postres de restaurantes con 700 kcal y más, así que ten cuidado con estas calorías que casi no se cuentan, pero que tu cuerpo no te las va a descontar.



4. Alcohol: Es un problema en sí mismo y también es su acompañamiento. En sí mismo porque cada gramo tiene 7 kcal, que está más cerca de la grasa que de las otras fuentes de hidratos o proteínas. Otro problema del alcohol es que normalmente se hace acompañar de comidas a modo de aperitivo poco saludables.