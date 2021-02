Alimentos que debes evitar comer por la noche

SAN PEDRO SULA.

Son muchas las inquietudes que afloran con la idea de si es saludable comer en horario nocturno. Esto se debe a que ingerir alimentos por la noche está relacionado con el aumento de peso, con no poder conciliar el sueño o tener pesadillas, lo que lleva a algunos evitar la cena.



Según un estudio publicado en The American Journal of Clinical Nutrition, la mayoría de las personas que comen cerca de la hora de dormir tienden a ingerir más calorías que aquellas que no lo hacen. ¿Por qué? El secreto no está en la hora en que se come, sino en lo que se come. Si los alimentos que ingieres contienen muchas calorías, es probable que tu peso aumente, como también es posible que padezcas trastornos de sueño. Descubre cuáles son los 10 alimentos que debes evitar consumir por la noche.



Alimentos que debes evitar por las noches

Puede que estés muy cansado, pero si la comida que consumes antes de dormir es bastante calórica, el resultado será pasar un mal descanso sin buen sueño. Intenta no ingerir estos alimentos que debes evitar por la noche.



1. Pizza

Es un hecho que es una de las comidas chatarra más predilectas, sin embargo, puede ser perjudicial ingerirla. La mayoría de ellas están elaboradas con masa refinada, queso rico en grasa y carne procesada, lo que la convierte en una cena alta en calorías.



Aunado a esto, la acidez de la salsa de tomate podría causar molestia o ardor estomacal. Así, la pizza no solo hará que aumentes de peso, sino que también puede impedirte dormir con tranquilidad.



2. Cereales endulzados

La gran mayoría de los cereales son elaborados con alto contenido de azúcar agregado en la industria. Al consumir este tipo de producto en la noche aumentan los niveles de glucosa en la sangre, por lo que el cuerpo deberá trabajar más y, como resultado, tendrás falta de sueño.



De acuerdo a un estudio publicado en The American Journal of Clinical Nutrition, disminuir la ingesta de azúcar aumenta las horas de sueño en los adultos. Aparte, los cereales suelen ser acompañados con leche y los productos lácteos son conocidos por contener buenos niveles de grasa, un elemento que ayuda a subir de peso si lo consumes en horas nocturnas.



3. Helado o bebidas azucaradas

Algunos helados suelen llevar leche, pero el azúcar es lo que más debes evitar de este postre. Lo mismo sucede con las bebidas azucaradas. Estas últimas no se recomiendan a ninguna hora del día.



Consumir grandes cantidades de azúcar hará que te mantengas despierto la mayor parte de la noche. Según un estudio publicado en Hepatology, el azúcar puede causar la enfermedad del hígado graso. También promueve la resistencia a la insulina que ocasiona enfermedades cardíacas y el padecimiento de la diabetes tipo 2.



4. Frituras, parrillas o asados

Este tipo de alimentos son muy pesados para ser consumidos horas antes de dormir. Pueden ocasionar reflujo o imposibilitar la reconciliación del sueño. Aparte de ser comidas altas en calorías, contienen compuestos químicos que son nocivos para la salud.



Un estudio publicado en Environment International demostró que los alimentos que se preparan a altas temperaturas ocasionan enfermedades cardíacas y aumentan el riesgo de mutaciones celulares anómalas. Parte de ello se explica por la transformación de los lípidos hacia grasas trans.



5. Pasta

Así como funciona el azúcar, los carbohidratos simples de la pasta se convertirán en grasa, más si te acuestas de forma inmediata luego de comer. Consumir pasta de noche puede hacer que te despiertes de forma intermitente durante el sueño.



Como alternativa tenemos la pasta de trigo integral. Contiene más fibra que la convencional y, por lo tanto, disminuye el nivel de azúcar en la sangre.



6. Café

Está comprobado que el café trae muchos beneficios. Las personas amantes de esta bebida son menos propensas a padecer párkinson o diabetes tipo 2. Pero a pesar de sus dotes, hay dos aspectos que indican que no debes consumirlo de noche.



El primero que debes recordar es que su principal sustancia es la cafeína, la que permanecerá por mucho tiempo en tu organismo antes de metabolizarse. De acuerdo a una investigación, el uso excesivo de la sustancia puede producir trastornos respiratorios durante el sueño, conocidos como apnea del sueño.



El segundo aspecto se debe a que con frecuencia se añaden azúcar, aditivos, cremas o jarabes al café. Estos son dañinos para la salud a cualquier hora del día, pero aún más cuando llega el momento de dormir, lo que se traduce en un aumento de la grasa corporal.



7. Salsa picante

Un estudio con 6 hombres adultos sanos y jóvenes develó que consumir salsa picante o tabasco y mostaza perturba el sueño. Se eleva la temperatura corporal cuando las personas están en el primer ciclo de sueño y eso las mantiene por más tiempo despiertas.



8. Chocolate

Una barra dulce de chocolate no permitirá que duermas, por el contrario, te mantendrá despierto durante la mayor parte de la noche gracias a la cafeína y al azúcar agregado. Un estudio publicado en Journal of Clinical Sleep Medicine encontró que aquellos que acostumbran consumir mucha azúcar nocturna padecen dificultades para arribar a sueños profundos y mantener el descanso sin interrupciones.



9. Queso fundido

No hay que dejarnos engañar, ya que el queso procesado está elaborado con químicos que solo lo ayudan a tener un buen aspecto. Evita colocarlo en la cena en su forma fundida, ya que lo único que conseguirás será aumentar de peso.



10. Apio

El apio tiene propiedades antihipertensivas, funciona como un diurético natural y es excelente que lo añadas a tu dieta. Sin embargo, consumirlo de noche puede hacer que te levantes varias veces para orinar y, como consecuencia, interrumpirá tu sueño.