Lo importante que es una buena respiración al hacer deporte

SAN PEDRO SULA.

Cualquier persona que haya comenzado a practicar un deporte o actividad física se habrá dado cuenta al poco tiempo de lo fundamental que es saber controlar la respiración. Y es que, no hacerlo correctamente puede llegar a producir fatiga e incluso, hacer que la persona tenga que parar su ejercicio por agotamiento y falta de oxígeno.



La causa de todo esto es básicamente un procedimiento o técnica fallida de respiración que a su vez se traduce en muchas más cosas a parte del agotamiento, como por ejemplo: peor rendimiento, bajadas de tensión o mareos, cambios de presión arterial, tensión muscular, malestar gastrointestinal, insomnio, asfixia...Estas situaciones contrastan la importancia de respirar de manera adecuada en cualquier momento del día e incluso, más aún cuando se está ejercitando el organismo.



El oxígeno es imprescindible para que las células puedan conseguir la energía que necesitan para, a su vez, ponerse en marcha. Por eso, si se quieren obtener buenos resultados y además, evitar malos ratos, habrá que prestar especial atención a la respiración durante la práctica de deporte.



¿Cómo respirar durante el running?

A priori, esta actividad física suele causar mucha más fatiga y agotamiento que otro tipo de entrenamientos ya que el cuerpo se encuentra en un movimiento constante. Además, se trata de un ejercicio cardiovascular y por tanto, se requiere una mayor capacidad pulmonar en comparación con otros deportes.



En el caso del running, la respiración se deberá de adaptar al ritmo de la carrera. Según se vaya aumentando la intensidad de la misma, la respiración será más rápida y automática. Sin embargo, muchas personas que han salido a correr se han dado cuenta de que llega un momento en el que son incapaces de abastecerse sólo por el oxígeno que cogen a través de la nariz y es entonces cuando comienzan a respirar por la boca. La pregunta es, ¿es esto correcto?



En este caso, la respuesta es positiva. Como se ha comentado, el oxígeno que necesitan los músculos es mayor cuando se practica esta actividad y será tan sólo a través de la respiración por la boca como se consiga abastecerlos. Además, la mandíbula y el cuello conseguirán un mayor nivel de relajación. Por lo tanto, sea como sea, es importante dejar a la respiración seguir su curso natural y mantener una carrera constante que permita controlar este proceso y a su vez, tomar conciencia del mismo.



¿Cómo respirar durante el entrenamiento?

Con este tipo de deporte será mucho más fácil mantener el ritmo de la respiración controlado y no fatigarse tan rápido. Sin embargo, no estar en constante movimiento no quiere decir que la persona no pueda ver acelerada su respiración ya que, al coger peso, se está haciendo un sobreesfuerzo que, evidentemente, tiene sus consecuencias.



Por lo tanto, para llevar a cabo una adecuada respiración durante este tipo de ejercicio habrá que tener claro que en el momento en que se levanta peso o se haga fuerza sobre cualquiera de los músculos del cuerpo habrá que exhalar. Al contrario ocurrirá antes de levantar el peso o en la baja del mismo para volver a iniciar una nueva repetición. Es decir, en estos momentos habrá que inhalar oxígeno. Aunque parezca sencillo, en ocasiones coordinarse es algo más complicado de lo que parece. Sin embargo, si se consigue, se podrá obtener más fuerza para levantar peso y por lo tanto, el nivel de entrenamiento y los resultados serán mucho mejores.



Aparición de flato: Causas y soluciones

Pocas son las personas que, durante una sesión de deporte, no han padecido nunca el conocido flato. Se trata de una sensación extraña, molesta y dolorosa que se ubica en un lado de la zona abdominal y que provoca que en muchos casos se tenga que parar el ejercicio.



Este consiste en una acumulación de gases en el aparato digestivo que se produce por llevar a cabo actividades que suponen el movimiento brusco del cuerpo. A su vez, hay quienes aseguran que otro de los motivos que provoca el flato es la falta de riego sanguíneo en el diafragma. Ambas causas, se ven aumentadas en caso de que el estómago este lleno porque la persona haya comido hace poco tiempo y su digestión no haya sido completada con éxito o en el tiempo adecuado.



Para evitar la aparición de este dolor habrá que evitar comer antes de la actividad física y a su vez, controlar la técnica de la misma. Por ejemplo, si se está corriendo, no se recomienda pisar con el talón con el fin de reducir los rebotes. Además, el tipo de calzado influirá mucho en que aparezca o no este problema.



Si el flato ha aparecido, no queda más remedio que sobrellevar el dolor pasajero como se pueda. Sin embargo, una opción que puede hacer que este se elimine lo más rápido posible es presionar la zona donde se ubique el dolor y respirar profundamente con el fin de relajar tensiones y permitir que el riego sanguíneo y el diafragma recuperen su normalidad.