¿Puedo perder peso con la dieta sin gluten?

Ser celíaco significa no poder comer nada de gluten. Es por ello que la dieta de una persona celíaca debe evitar alimentos como el trigo, la avena, la cebada o el centeno. En los últimos años se ha puesto muy de moda un tipo de dieta que se caracteriza por evitar comer gluten como ocurre con los celíacos.

Comer sin gluten

Una persona que sufre una enfermedad como la celiaquía, no puede comer alimentos tan importantes en la dieta de cualquier persona como el trigo o la avena. Este tipo de personas deben llevar una dieta muy estricta ya que su estómago es incapaz de tolerar el gluten. Si ello ocurriera podrían sufrir serios problemas a nivel de salud.



Hay que señalar que la alimentación de una persona celíaca es mucho más cara que la de una persona sana. Los alimentos sin nada de gluten son mucho más costosos debido a una elaboración y producción más compleja.



Como hemos dicho más arriba, en los últimos tiempos se ha vuelto bastante popular el hecho de comer diferentes alimentos y productos libres de gluten. Los defensores de este tipo de dieta aseguran que se puede perder bastante peso de una manera rápida a la vez que eficaz.



¿Es realmente eficaz la dieta sin gluten?

Este tipo de dieta se ha vuelto bastante popular en los últimos años debido a que son muchas las famosas las que aseguran que se pierde peso siguiendo este tipo de alimentación.

Es verdad que hay ciertos alimentos que contienen gluten y son bastante calóricos como es el caso de las pizzas o la bollería industrial. Sin embargo ello no es ápice para dejar de comer gluten. Este tipo de alimentación está pensada para aquellas personas que no toleran el gluten.



Si una persona tiene cierta sensibilidad al gluten puede llegar a beneficiarse de una dieta sin nada de gluten, sobre todo a nivel de salud. Sin embargo, este tipo de dieta no debe ser una alternativa para aquellas personas que buscan perder algo de peso.



Hay que recordar que el gluten se encuentra en un tanto por ciento bastante alto de muchos alimentos, de ahí que sea complicado el poder seguir una dieta sin gluten con el fin de perder esos kilos de más.



Recuerda también que el gluten se forma a partir de las proteínas presentes en los cereales por lo que los alimentos que no tienen nada de gluten son altos en hidratos y poco proteicos. Al tener pocas proteínas, la persona sacia menos el apetito por lo que necesita comer mucho más. De ahí que sean poco aconsejables y recomendables a la hora de perder peso.



Otros de los aspectos negativos de una dieta sin nada de gluten es que la persona consume menos fibra de la necesaria, provocando ciertos problemas digestivos. Los alimentos sin gluten tienen menos sabor que los demás alimentos, por lo que suelen llevar una buena cantidad de azúcares en su composición.



En definitiva, no se ha podido demostrar que el comer sin nada de gluten ayude a la persona a perder peso. Se trata de una moda que busca popularizar los alimentos sin gluten y conseguir de esta manera que tengan una mayor salida en el mercado.

Para perder esos kilos de más lo mejor es el seguir una dieta lo más equilibrada y saludable posible, además de realizar ejercicio físico de una manera habitual. Hay que olvidarse de las conocidas como dietas milagro y optar por una serie de hábitos saludables.